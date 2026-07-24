Le spectacle a déjà commencé à l'Alpe d'Huez. Avant le passage de la caravane du Tour de France vendredi, les supporters se sont offert une nuit de folie sur les pentes du mythique col.

Jeudi en fin de journée, des milliers de spectateurs étaient déjà installés dans les 21 virages de l'Alpe d'Huez, où le peloton du Tour de France en découdra vendredi. «Là, c'est de la folie, on ne s'entend presque pas. Le Tour, c'est de la folie», témoignait un passionné au micro de nos confrères du «Dauphiné Libéré».

Dans la nuit, ces inconditionnels du Tour ont transformé les lacets ainsi que le sommet du mythique col en une véritable boîte de nuit à ciel ouvert. «Faire la fête tous les soirs, c'est plus fatigant que le boulot», s'est «plaint» l'un d'eux dans les colonnes du «Parisien». Espérons qu'ils aient gardé un peu d'énergie pour le passage de Tadej Pogacar et compagnie vendredi.

When people ask why you love cycling...



Alpe d'Huez vibes 🔥#TDF2026ᴿᴾ pic.twitter.com/fTbZzYHTRK — DE LEAD-OUT (@DeLeadOut) July 23, 2026

Pas moins de 500'000 spectateurs sont attendus sur les pentes de l'Alpe d'Huez. «Ça va être la folie. Ce sera fantastique, mais j'espère aussi qu'il n'y aura pas de problème», a prévenu le maillot jaune à la veille de cette arrivée mythique. «J'espère que tout va bien se passer, parce qu'il y aura beaucoup de spectateurs et on a vu que cela pouvait être dangereux», a ajouté Paul Seixas.

Are you kidding me Alpe d’Huez? It is almost 1am 😭😭 #TDF2026 pic.twitter.com/NoSvqfpTGm — Lukáš Ronald Lukács (@lucxsronald) July 23, 2026

Vidéo sur le sujet