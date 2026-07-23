Pour la première fois depuis quatre ans, le Tour de France passe par l'Alpe d'Huez, cette ascension mythique aux 21 virages en épingle à cheveux. Voici les chiffres clés de ce moment fort du Tour.

L’Alpe d'Huez est une cette ascension mythique avec 21 virages en épingle à cheveux.

1 – C'est en 1952 que l'Alpe d'Huez figure pour la première fois au programme du Tour de France. C'est également la première fois qu'une étape se termine par une arrivée au sommet. Le 4 juillet, l'Italien Fausto Coppi remporte l'étape, et s'empare d'un maillot jaune qu'il ne le lâchera plus jusqu'à Paris.

2 – En 1979, deux étapes se terminent à l'Alpe d'Huez: la 17e et la 18e. C'est également le cas cette année: vendredi par l'ascension traditionnelle, samedi par l'autre versant. En 2013, lors de la 18e étape, les coureurs avaient gravi l’Alpe d’Huez à deux reprises.

5 – Seuls cinq coureurs ont remporté deux victoires sur cette montagne mythique: les Italiens Marco Pantani et Gianni Bugno, ainsi que les Néerlandais Peter Winnen, Joop Zoetemelk et Hennie Kuiper.

8 – A propos des Néerlandais: les Néerlandais se sont imposés à huit reprises à l'Alpe d'Huez, aucune autre nation n'affiche un tel palmarès. C'est aussi pour cette raison que le virage no 7 se transforme chaque année en ce qu'on appelle le «Virage des Hollandais». Plusieurs jours avant l'arrivée du peloton, des dizaines de milliers de supporters «Oranje» se rassemblent et installent tentes et camping-cars. La dernière victoire néerlandaise, signée Gert-Jan Theunisse, remonte toutefois à 37 ans.

13 – La déclivité maximale est de 13 %. Le dénivelé à franchir depuis Bourg-d'Oisans est de 1133 m, alors que la pente moyenne est de 8,1 %.

14 – A l'instar des vainqueurs de la classique de ski de Kitzbühel, dont le nom orne une télécabine, les vainqueurs de l'Alpe d'Huez sont immortalisés sur des panneaux installés dans l'un des virages. Le nom d'un seul professionnel suisse y figure: Beat Breu: d'abord vainqueur d'une étape dans les Pyrénées, le grimpeur saint-gallois a triomphé le 20 juillet 1982. Depuis 2015, il partage le virage no 14 avec le Français Thibaut Pinot.

Prestige

21 – La célèbre ascension menant à l'Alpe d'Huez fait 13,8 km, avec 21 virages en épingle à cheveux. Ceux-ci sont numérotés à l'envers, de 21 à 1, en partant du bas.

31 – A ce jour, 31 étapes du Tour de France se sont terminées à l'Alpe d'Huez.

36'50 – Marco Pantani détient les trois meilleurs temps sur les 13,8 km menant à l'Alpe d'Huez. Le «Pirate», décédé en 2004 à l'âge de 34 ans seulement, a réalisé un temps de 36'50 lors de sa victoire en 1995. En 1997, il est cinq secondes plus lent; en 1994 (année où il ne remporte pas l'étape), il met 37'15.

1850 – L'Alpe d'Huez se trouve à 1850 mètres d'altitude. Il y a des montagnes plus hautes dans le Tour de France, des ascensions plus raides et plus longues, mais aucune victoire n'apporte plus de prestige que celle remportée dans cette station de ski.

1968 – Lors des Jeux olympiques de 1968 à Grenoble, les épreuves de bob se déroulent sur une piste de glace naturelle à l’Alpe d’Huez. En raison de l’ensoleillement, les courses doivent débuter tôt le matin, avant le lever du soleil. Le légendaire Italien Eugenio Monti s'impose en bob à deux et en bob à quatre; en bob à quatre, le Valaisan Jean Wicki et son équipage remportent la médaille de bronze.

1984 – En 1984, c'est un amateur, Luis «Lucho» Herrera, qui crée la sensation en s'imposant à l'Alpe d'Huez. Trois ans plus tard, le Colombien devient le premier Sud-Américain à remporter un Grand Tour, la Vuelta. Il décroche à deux reprises le maillot à pois du meilleur grimpeur du Tour de France.

1999 – L’enthousiasme des supporters a aussi ses revers. En 1999, alors qu’il était seul en tête dans le dernier kilomètre, Giuseppe Guerini est mis à terre par un spectateur qui voulait prendre une photo. L’Italien se relève toutefois et conserve 21 secondes d’avance à l’arrivée.

2018 – Pour la première fois, un coureur parvient à s'imposer à l'Alpe d'Huez avec le maillot jaune. Le Gallois Geraint Thomas franchit l'arrivée avec deux secondes d'avance sur Tom Dumoulin, empêchant ainsi la première victoire néerlandaise depuis 1989.