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LaLiga Alerte pour Mbappé à six semaines du Mondial

ATS

24.4.2026 - 23:16

Visiblement touché, l'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé a demandé le changement en fin de match vendredi face au Betis Séville en Liga (1-1), une sérieuse alerte à un mois et demi du Mondial-2026.

Mbappé sort sur blessure et inquiète à l’approche du Mondial.
Mbappé sort sur blessure et inquiète à l’approche du Mondial.
EPA

Keystone-SDA

24.04.2026, 23:16

24.04.2026, 23:25

Le capitaine de l'équipe de France a stoppé sa course à la 80e minute et demandé à son entraîneur Alvaro Arbeloa de le faire sortir avant la fin de la rencontre, sans blessure apparente ni coup reçu.

LaLiga. Les Merengues lâchent encore des points face au Bétis

LaLigaLes Merengues lâchent encore des points face au Bétis

Grimaçant, il a été remplacé par le jeune espagnol Gonzalo Garcia (81e), avant que son équipe ne se fasse reprendre dans le temps additionnel (94e).

Betis – Real Madrid 1-1

Betis – Real Madrid 1-1

LALIGA | 32ème journée | Saison 25/26

24.04.2026

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