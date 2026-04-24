Visiblement touché, l'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé a demandé le changement en fin de match vendredi face au Betis Séville en Liga (1-1), une sérieuse alerte à un mois et demi du Mondial-2026.

Mbappé sort sur blessure et inquiète à l’approche du Mondial. EPA

Keystone-SDA ATS

Le capitaine de l'équipe de France a stoppé sa course à la 80e minute et demandé à son entraîneur Alvaro Arbeloa de le faire sortir avant la fin de la rencontre, sans blessure apparente ni coup reçu.

Grimaçant, il a été remplacé par le jeune espagnol Gonzalo Garcia (81e), avant que son équipe ne se fasse reprendre dans le temps additionnel (94e).