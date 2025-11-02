  1. Clients Privés
LaLiga Après le Clasico, les Catalans rebondissent face à Elche

Melchior Cordonier

2.11.2025

Une semaine après sa défaite dans le Clasico, le FC Barcelone a disposé du promu Elche (3-1) pour revenir à cinq points du Real Madrid, dimanche au stade olympique de Montjuic pour la 11e journée de Liga.

Barcelona - Elche 3-1

Barcelona - Elche 3-1

LALIGA | 11ème journée | Saison 25/26

02.11.2025

Agence France-Presse

02.11.2025, 21:27

02.11.2025, 21:34

Le Real, qui n'a laissé aucune chance samedi soir au relégable Valence (4-0), mène le championnat à un rythme d'enfer (30 points) avec dix victoires en onze journées.

Battus dimanche dernier au Santiago-Bernabeu (2-1), les Barcelonais devaient réagir pour ne pas laisser les Merengue s'envoler au classement.

LaLiga. Le Real seul sur son trône, Mbappé scintille de mille feux

LaLigaLe Real seul sur son trône, Mbappé scintille de mille feux

Pour cela, les Blaugrana s'en sont remis à leur trident offensif, qui a donné le ton d'entrée avec deux buts en trois minutes de Lamine Yamal (9e) puis Ferran Torres (12e). Marcus Rashford a corsé l'addition d'un tir puissant dans un angle fermé (61e).

Avant la pause, Elche, auteur d'un honorable début de saison (9e, 14 pts), avait réagi crânement grâce à l'attaquant Rafa Mir, parti dans le dos de Jules Koundé pour aller tromper Wojciech Szczesny d'un tir rasant (42e).

Le Barça est deuxième (25 points), cinq unités derrière le Real. Villareal complète le podium (23 pts).

