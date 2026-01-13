Le nouvel entraîneur du Real Madrid Alvaro Arbeloa, nommé lundi pour remplacer son ex-coéquipier Xabi Alonso sur le banc madrilène, a assuré qu'il n'avait «pas peur de l'échec». Il dit vouloir diriger l'équipe avec «l'ambition de lutter pour tout gagner».

Le nouvel entraîneur du Real Madrid Alvaro Arbeloa a assuré qu'il n'avait «pas peur de l'échec». KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Interrogé sur l'impact de son ancien coach José Mourinho sur sa manière d'entraîner, l'ex-latéral droit de 42 ans a répondu qu'il avait été «grandement influencé» par le tacticien portugais.

«Je n'ai pas peur de l'échec, je ne l'ai jamais eu. Mais je serai moi-même, Alvaro Arbeloa, parce que si j'essayais d'être Mourinho, j'échouerais», a-t-il déclaré lors de sa première conférence de presse, à la veille du huitième de finale de la Coupe du Roi face à Albacete.

Le champion du monde 2010, jusqu'ici entraîneur de l'équipe réserve du Real, où il a tout gagné comme joueur entre 2009 et 2016, s'est dit «conscient» du défi qui l'attend à la tête du géant espagnol.

«J'ai 42 ans, j'en aurai 43 ce week-end, et j'ai passé 20 ans de ma vie ici, dans cette maison. Et j'y resterai aussi longtemps que l'on voudra de moi. Je sais ce que c'est d'être joueur du Real Madrid, je sais ce que c'est de gagner ici, et ce que cela implique», a affirmé Arbeloa, vainqueur de deux Ligue des champions, une Liga et deux Coupes du Roi.

«Nous avons encore toute la saison devant nous. Nous sommes bien placés en Liga (2e à quatre points du Barça) et en Ligue des champions (7e de la phase de Ligue). L'objectif est de faire en sorte que les joueurs soient heureux, qu'ils prennent du plaisir sur le terrain, en étant conscients du privilège énorme que nous avons tous, et avec l'ambition de lutter pour gagner tous les titres possibles.»

Départ «de zéro»

Arbeloa a également estimé que le Real ne pourrait gagner «qu'en restant fidèle aux valeurs du club, avec des efforts, des sacrifices et de la régularité». Nommé lundi en remplacement de son ex-coéquipier et ami Xabi Alonso, l'ancien défenseur a souhaité que son équipe prenne «un nouveau départ», où tous les joueurs repartiront «de zéro».

Il a peut-être donné une première indication de son approche en convoquant avec l'équipe première cinq jeunes joueurs formés au club qu'il avait sous ses ordres il y a encore quelques heures.

Certains d'entre eux pourraient disputer leurs premières minutes en pro mercredi en Coupe du Roi contre Albacete (D2), en l'absence de Kylian Mbappé, laissé au repos mardi, et de Rodrygo, Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao et Ferland Mendy.