Sanctionné pour une violente altercation avec son coéquipier Federico Valverde, le milieu de terrain français du Real Madrid Aurélien Tchouaméni sera «dans le groupe» madrilène pour le Clasico dimanche face au FC Barcelone, a assuré samedi son entraîneur Alvaro Arbeloa.

Alvaro Arbeloa s'est dit «très fier» de la réaction rapide du club, et des excuses apportées par les deux joueurs. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Ce que je peux vous dire, c'est que Tchouaméni sera dans le groupe demain», a déclaré Arbeloa en conférence de presse, deux jours après une altercation entre les deux joueurs ayant causé un traumatisme crânien au milieu uruguayen, contraint de «rester au repos entre 10 et 14 jours».

Le Real Madrid avait infligé vendredi une amende de 500.000 euros à Tchouaméni et Valverde, sans sanctions sportives, ce qui permettrait en théorie à l'international français de tenir sa place dimanche au Camp Nou.

L'entraîneur madrilène Alvaro Arbeloa, interrogé à plusieurs reprises sur cet incident, s'est dit «très fier» de la réaction rapide du club, et des excuses apportées par les deux joueurs.

«Je ne les crucifierai pas publiquement, car ils ne le méritent pas. Ces quatre derniers mois et ces dernières années, ils m'ont montré ce que signifie être un joueur du Real Madrid, et je ne l'oublierai pas», a-t-il estimé.

«Valverde et Tchouameni méritent qu'on passe à autre chose, qu'on leur donne une chance de continuer à se battre pour ce club. Je suis très fier d'eux. Je ne permettrai pas que cela serve à remettre en question le professionnalisme de mes joueurs», a-t-il ajouté.

«Trahison»

L'ex-latéral droit merengue a minimisé l'incident entre les deux joueurs, affirmant que «le plus grave» selon lui était que la scène ait fuité dans la presse, ce qu'il considère comme une «trahison».

«Vous savez, ces choses se passent partout. J'ai vécu des situations pires que celle-ci. J'ai vu un de mes coéquipiers en frapper un autre avec un club de golf (Craig Bellamy contre John Arne Riise à Liverpool, en 2007, NDLR). Le plus important, c'est que ce qui se passe dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire», a rappelé le champion du monde espagnol. «Si vous cherchez un coupable, je suis là devant vous. Si vous considérez que j'aurais pu intervenir et arrêter tout cela, je l'assume», a-t-il poursuivi.

Éliminé en quart de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich et loin du FC Barcelone en Liga, le Real Madrid est sous tension et se dirige vers une deuxième année consécutive sans trophée majeur. Le Barça sera champion d'Espagne dimanche s'il ne perd pas contre le Real lors de ce Clasico.