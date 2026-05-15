Au Real Madrid, Kylian Mbappé part au clash avec son entraîneur

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Si je me suis trompé ? Non...» Au Real Madrid, Kylian Mbappé part au clash avec son entraîneur

Gregoire Galley

15.5.2026

Sifflé jeudi pour son retour sur les terrains après trois semaines d'absence pour une blessure aux ischio-jambiers, l'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé a critiqué directement la décision de son entraîneur Alvaro Arbeloa de le laisser sur le banc face à Oviedo alors qu'il était prêt à jouer.

Kylian Mbappé a critiqué directement la décision de son entraîneur Alvaro Arbeloa de le laisser sur le banc face à Oviedo.
Kylian Mbappé a critiqué directement la décision de son entraîneur Alvaro Arbeloa de le laisser sur le banc face à Oviedo.
ats

Agence France-Presse

15.05.2026, 08:12

«Je me sens bien, à 100%. Je n'ai pas joué comme titulaire parce que le coach m'a dit que pour lui, j'étais le quatrième attaquant de l'effectif, après Gonzalo, Vinicius et Mastantuono», a lancé Mbappé en zone mixte après avoir été conspué par son public au stade Santiago Bernabéu après être entré à la 69e. «Demandez-lui, moi j'étais prêt pour être titulaire, mais c'est sa décision. Je l'accepte, j'imagine que je dois travailler plus dur pour être meilleur que "Vini, Mastantuono et Gonzalo».

Son entraîneur Alvaro Arbeloa, interrogé juste après en conférence de presse, a expliqué que Mbappé l'avait «mal compris», et qu'il ne souhaitait «pas prendre de risque» pour un match de Liga sans enjeu face à Oviedo, déjà relégué, et alors que le Real n'a plus rien à jouer depuis sa défaite dimanche face au FC Barcelone, champion.

«Si il y a quatre jours il n'était même pas en mesure d'être sur le banc, avec un autre match à jouer trois jours plus tard, j'estime qu'il n'était pas en état de débuter ce soir», a détaillé le coach madrilène.

Mbappé, pris en grippe par une partie des supporters merengues qui lui reprochent une attitude trop individualiste, a accepté les sifflets du Bernabéu, assurant que cela faisait partie «de sa vie» de joueur du Real Madrid et «célèbre» comme lui.

LaLiga. Le Real Madrid s'impose contre Oviedo, Mbappé conspué

LaLigaLe Real Madrid s'impose contre Oviedo, Mbappé conspué

Voyage

Il s'est cependant défendu à propos de son voyage en Sardaigne début mai alors qu'il était blessé aux ischio-jambiers et que ses coéquipiers avaient un match à jouer face à l'Espanyol Barcelone en Liga: «j'avais l'autorisation du club pour ne pas être à Madrid, je n'étais pas le seul à être à l'étranger», a-t-il affirmé.

«Si je me suis trompé? Non, la seule chose où je me suis trompé c'est de ne pas avoir pu aider l'équipe à gagner des titres, c'est tout ce qui m'importe», a poursuivi Mbappé, qui vit une deuxième saison frustrante au Real, brillante sur le plan individuel avec 41 buts en 42 matchs, mais sans aucun titre majeur à la clé.

En réponse aux critiques sur son implication, l'attaquant français a rétorqué: «ce qui me fait le plus mal, c'est que les gens pensent que je ne veuille pas jouer. En première partie de saison, les gens disaient que je jouais trop, à tous les matchs. Après, quand je me suis blessé, les mêmes ont dit que je ne voulais plus jouer».

Escapade romantique au soleil. Mbappé vivement critiqué, son entourage monte aux barricades

Escapade romantique au soleilMbappé vivement critiqué, son entourage monte aux barricades

Les plus lus

«La ville portera longtemps les cicatrices de ce fou» : Trump repeint un symbole de Washington
Un élu UDC a publié un deepfake d'une rivale politique : la police le met sur le gril
Cocaïne, propagande et trahison : les accusations choc de l’ex-porte-parole de Zelensky
Au Real Madrid, Kylian Mbappé part au clash avec son entraîneur
La Suissesse Veronica Fusaro échoue en demi-finale
A Pékin, Trump revendique des accords commerciaux «fantastiques»