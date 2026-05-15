Au Real Madrid, Kylian Mbappé part au clash avec son entraîneur

Sifflé jeudi pour son retour sur les terrains après trois semaines d'absence pour une blessure aux ischio-jambiers, l'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé a critiqué directement la décision de son entraîneur Alvaro Arbeloa de le laisser sur le banc face à Oviedo alors qu'il était prêt à jouer.

Kylian Mbappé a critiqué directement la décision de son entraîneur Alvaro Arbeloa de le laisser sur le banc face à Oviedo. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Je me sens bien, à 100%. Je n'ai pas joué comme titulaire parce que le coach m'a dit que pour lui, j'étais le quatrième attaquant de l'effectif, après Gonzalo, Vinicius et Mastantuono», a lancé Mbappé en zone mixte après avoir été conspué par son public au stade Santiago Bernabéu après être entré à la 69e. «Demandez-lui, moi j'étais prêt pour être titulaire, mais c'est sa décision. Je l'accepte, j'imagine que je dois travailler plus dur pour être meilleur que "Vini, Mastantuono et Gonzalo».

Son entraîneur Alvaro Arbeloa, interrogé juste après en conférence de presse, a expliqué que Mbappé l'avait «mal compris», et qu'il ne souhaitait «pas prendre de risque» pour un match de Liga sans enjeu face à Oviedo, déjà relégué, et alors que le Real n'a plus rien à jouer depuis sa défaite dimanche face au FC Barcelone, champion.

«Si il y a quatre jours il n'était même pas en mesure d'être sur le banc, avec un autre match à jouer trois jours plus tard, j'estime qu'il n'était pas en état de débuter ce soir», a détaillé le coach madrilène.

Mbappé, pris en grippe par une partie des supporters merengues qui lui reprochent une attitude trop individualiste, a accepté les sifflets du Bernabéu, assurant que cela faisait partie «de sa vie» de joueur du Real Madrid et «célèbre» comme lui.

Voyage

Il s'est cependant défendu à propos de son voyage en Sardaigne début mai alors qu'il était blessé aux ischio-jambiers et que ses coéquipiers avaient un match à jouer face à l'Espanyol Barcelone en Liga: «j'avais l'autorisation du club pour ne pas être à Madrid, je n'étais pas le seul à être à l'étranger», a-t-il affirmé.

«Si je me suis trompé? Non, la seule chose où je me suis trompé c'est de ne pas avoir pu aider l'équipe à gagner des titres, c'est tout ce qui m'importe», a poursuivi Mbappé, qui vit une deuxième saison frustrante au Real, brillante sur le plan individuel avec 41 buts en 42 matchs, mais sans aucun titre majeur à la clé.

En réponse aux critiques sur son implication, l'attaquant français a rétorqué: «ce qui me fait le plus mal, c'est que les gens pensent que je ne veuille pas jouer. En première partie de saison, les gens disaient que je jouais trop, à tous les matchs. Après, quand je me suis blessé, les mêmes ont dit que je ne voulais plus jouer».