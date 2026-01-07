«Au Real Madrid, on a tendance à exagérer les choses», a jugé le joueur anglais Jude Bellingham mercredi à la veille de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético en Arabie saoudite, potentiellement décisive pour l'avenir de son entraîneur Xabi Alonso.

Jude Bellingham a apporté son soutien à Xabi Alonso mercredi en conférence de presse. IMAGO/Pressinphoto

Agence France-Presse Clara Francey

«Xabi Alonso en danger en cas de défaite ? Cela ne dépend pas de moi, ce sont des décisions qui sont prises bien au-dessus de nous. Je ne peux que donner mon point de vue en tant que joueur dans le vestiaire: nous le soutenons tous, nous nous soutenons tous les uns les autres. Nous devons tous être unis dans ces moments-là», a déclaré le milieu de terrain en conférence de presse.

«Nous ne sommes qu'en janvier, nous allons jouer une demi-finale, nous sommes deuxièmes du championnat à quatre points du leader, dans le top 8 de la Ligue des champions... C'est loin d'être un désastre. Je pense qu'au Real Madrid, on a tendance à un peu exagérer les choses dans les moments difficiles», a ajouté l'international anglais.

Selon la presse espagnole, l'entraîneur madrilène Xabi Alonso, menacé depuis une mauvaise série de résultats en novembre et décembre, jouera à nouveau pour conserver son poste jeudi (20h) contre son voisin et rival l'Atlético, puis dimanche en finale (face au FC Barcelone ou l'Athletic Bilbao) en cas de qualification.

Il sera privé pour cette rencontre cruciale de son meilleur buteur, Kylian Mbappé, absent du groupe merengue en raison d'une blessure au genou gauche.

Le technicien basque a estimé que son équipe devrait éviter à tout prix de commettre les «mêmes erreurs» que lors du premier derby de la saison perdu 5-2 au Metropolitano, répétant que le pressing et l'implication défensive «de tous» était «indispensable» à son idée de jeu.

Alonso et Bellingham ont aussi défendu le Brésilien Vinicius Junior, dans une mauvaise passe et n'a plus marqué depuis 15 matches.

«Quand je joue avec lui, je vois toujours un joueur électrique à qui je peux passer le ballon et qui peut créer à partir de rien. Les buts ne reflètent pas tout à fait la réalité, car il y a eu beaucoup de matches où il a créé beaucoup d'occasions ou fait des passes décisives», a assuré l'Anglais.

«La saison est encore longue, Vini va jouer un rôle important. Nous avons besoin qu'il soit au meilleur de sa forme, qu'il prenne du plaisir. Quand c'est le cas, il nous apporte ce déséquilibre qui fait la différence. Il est essentiel pour nous», a rappelé son coach.