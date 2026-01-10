A la veille de la finale de Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone, l'entraîneur du Real Madrid Xabi Alonso a assuré samedi que le géant madrilène ne jouerait pas aux «kamikazes» en forçant Kylian Mbappé à jouer avec des douleurs.

Kylian Mbappé est très incertain pour la finale de Supercoupe d'Espagne. IMAGO/Pressinphoto

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Kylian se sent bien mieux. Il nous a rejoint hier, cet après-midi il s'entraînera avec l'équipe et nous aurons alors les informations complètes pour pouvoir évaluer ensemble ses chances de jouer, soit dès le coup d'envoi, soit un petit peu moins», a déclaré Xabi Alonso au sujet du retour express de l'attaquant français, seulement dix jours après l'annonce de sa blessure au genou gauche.

«Le faire jouer sous infiltration? C'est une décision que nous devons prendre avec le joueur, le staff technique et les médecins. Il faut toujours mesurer les risques, mais nous ne sommes pas des ‘kamikazes’», a-t-il ajouté.

L'entraîneur basque avait assuré mercredi que Mbappé, touché au genou gauche et absent du groupe officiel annoncé par le club pour disputer le tournoi, était «trop court» pour tenir sa place pour la demi-finale remportée contre l'Atlético (2-1).

Le capitaine des Bleus, buteur providentiel du géant espagnol (18 buts en championnat et neuf en Ligue des champions cette saison), pourrait ainsi entrer en jeu en fonction du scénario du match, comme il l'avait fait la saison dernière lors de la finale de la Coupe du Roi, perdue en prolongation face au Barça (3-2).

Hansi Flick : «Mbappé est le meilleur attaquant»

Interrogé à propos de la présence de Mbappé pour cette finale, dimanche à Jeddah, en Arabie saoudite, l'entraîneur barcelonais Hansi Flick l'a encensé. «À l'heure actuelle, Mbappé est le meilleur attaquant (du monde), il marque beaucoup de buts et c'est un joueur de classe mondiale. C'est un joueur fantastique, qui est vraiment excellent lorsqu'il dispose d'espace derrière la dernière ligne», a-t-il estimé.

Le coach allemand a assuré que cette finale face à l'éternel rival merengue était une opportunité pour son équipe, tenante du titre, «de montrer à quel point nous sommes forts», contre «l'une des meilleures équipes du monde».