Le FC Barcelone, double champion d'Espagne en titre, a trouvé mercredi un accord avec Newcastle pour le transfert de l'international anglais Anthony Gordon, a affirmé le club catalan à l'AFP, confirmant des informations de la presse espagnole.

L'international anglais Anthony Gordon, ici sous le maillot de Newcastle. KEYSTONE

Agence France-Presse Arthur Rappaz

L'ailier anglais de 25 ans devrait être la première recrue estivale du Barça, en quête de renforts offensifs pour pallier le départ de son buteur polonais Robert Lewandowski, 37 ans.

Selon une source interne interrogée par l'AFP, le géant catalan, autorisé à recruter à nouveau sans contraintes financières, a vu sa proposition acceptée par son homologue anglais, à hauteur de 70 millions d'euros plus 10 millions de bonus.

L'officialisation de la signature pour cinq saisons de l'international anglais (17 sélections, 2 buts), qui s'apprête à disputer sa première Coupe du monde cet été, devrait avoir lieu d'ici ce week-end, affirme le club.

D'autres recrues potentielles

Selon la presse catalane, l'arrivée de Gordon, ailier gauche capable d'évoluer dans l'axe, ne ferme pas la porte à d'autres recrues offensives potentielles.

Né à Liverpool et formé chez le rival d'Everton, l'attaquant anglais, alors considéré comme l'un des plus grands espoirs de Premier League, avait rejoint Newcastle en 2023 pour environ 50 millions d'euros.

Il avait croisé la route du Barça à deux reprises lors de la dernière campagne de Ligue des champions, au cours de laquelle il a marqué dix buts en douze rencontres.