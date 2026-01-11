  1. Clients Privés
Supercoupe d'Espagne «Campeones», le Barça triomphe dans un clasico incandescent

ATS

11.1.2026 - 22:19

Le FC Barcelone a remporté la supercoupe d'Espagne pour la 16e fois. A Jeddah, les Catalans ont battu le Real Madrid 3-2 au terme d'un affrontement spectaculaire et électrique.

Keystone-SDA

11.01.2026, 22:19

Les arrêts de jeu de la première période ont notamment été incroyables. Alors que Barcelone menait depuis la 36e et une réussite de Raphinha, les Madrilènes ont égalisé par Vinicius après un magnifique raid solitaire (45e+2).

Real Madrid. «Avec Kylian Mbappé ? Nous ne sommes pas des kamikazes»

Real Madrid«Avec Kylian Mbappé ? Nous ne sommes pas des kamikazes»

Dans la foulée, Lewandowski a redonné l'avantage aux blaugrana (45e+4), mais le Real a encore eu le temps de revenir à 2-2 par Gonzalo Garcia (45e+6)!

Supercoupe d'Espagne. Porté par Raphinha, le Barça humilie l'Athletic Bilbao et file en finale

Supercoupe d'EspagnePorté par Raphinha, le Barça humilie l'Athletic Bilbao et file en finale

La seconde période a été moins prolifique. Seul Raphinha a trouvé la faille (73e), sur une frappe déviée. Le Barça a fini à dix après l'expulsion de Frenkie de Jong pour une semelle sur Mbappé, qui était entré à la 76e. Les merengue n'ont cependant pas réussi à égaliser, malgré deux énormes occasions dans les arrêts de jeu.

Supercoupe d’Espagne. Le Real sort vainqueur du choc madrilène et rejoint le Barça en finale

Supercoupe d’EspagneLe Real sort vainqueur du choc madrilène et rejoint le Barça en finale

Le Barça a donc conservé le trophée. L'an dernier, il avait déjà dominé le Real en finale, mais sur le score de 5-2.

