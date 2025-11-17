Plus de deux ans après le début d'immenses travaux de rénovation, Barcelone va faire son retour dans son stade du Camp Nou. Le club recevra samedi l'Athletic Bilbao lors de la 13e journée de Liga.

We’ve dreamed about the return. Now, it's here.

Keystone-SDA ATS

«Nous rentrons à la maison», a écrit le Barça lundi sur les réseaux sociaux pour officialiser la nouvelle. Après avoir repoussé l'échéance à plusieurs reprises, le géant catalan va rejouer sur la pelouse du Camp Nou, dont les travaux ne sont pas encore terminés. Le club devrait accueillir jusqu'à 45'000 spectateurs en Liga, mais il n'a pas encore la permission de jouer en Ligue des champions.

Le FC Barcelone, toujours dans le rouge financièrement, notamment en raison du retard accumulé dans les travaux, a cruellement besoin des revenus générés par son stade pour retrouver de la stabilité. Le Barça a estimé à 1,5 milliard d'euros le coût de la profonde rénovation de son enceinte, qui pourra accueillir 105'000 spectateurs, un record en Europe, une fois le projet terminé.