  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga «Nous rentrons à la maison» : le Barça retrouve le Camp Nou

ATS

17.11.2025 - 20:13

Plus de deux ans après le début d'immenses travaux de rénovation, Barcelone va faire son retour dans son stade du Camp Nou. Le club recevra samedi l'Athletic Bilbao lors de la 13e journée de Liga.

Keystone-SDA

17.11.2025, 20:13

«Nous rentrons à la maison», a écrit le Barça lundi sur les réseaux sociaux pour officialiser la nouvelle. Après avoir repoussé l'échéance à plusieurs reprises, le géant catalan va rejouer sur la pelouse du Camp Nou, dont les travaux ne sont pas encore terminés. Le club devrait accueillir jusqu'à 45'000 spectateurs en Liga, mais il n'a pas encore la permission de jouer en Ligue des champions.

LaLiga. Le Barça de retour au Camp Nou le temps d’un entraînement

LaLigaLe Barça de retour au Camp Nou le temps d’un entraînement

Le FC Barcelone, toujours dans le rouge financièrement, notamment en raison du retard accumulé dans les travaux, a cruellement besoin des revenus générés par son stade pour retrouver de la stabilité. Le Barça a estimé à 1,5 milliard d'euros le coût de la profonde rénovation de son enceinte, qui pourra accueillir 105'000 spectateurs, un record en Europe, une fois le projet terminé.

Des failles de sécurité détectées. Toujours pas de Camp Nou pour le Barça en Ligue des champions

Des failles de sécurité détectéesToujours pas de Camp Nou pour le Barça en Ligue des champions

Les plus lus

L'incroyable destin des jumelles Kessler
Le dossier contre l'ex-directeur du FBI pourrait être «compromis»
Voici combien d’argent il reste aux ménages suisses à la fin du mois
Charlène de Monaco: une apparence qui s’impose déjà comme la plus réussie de 2025
Le PSG contre-attaque et réclame 240 millions d’euros à Mbappé !
Voilà pourquoi Paul McCartney sort un morceau... silencieux!