L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a concédé qu'il devait «changer de comportement» après son carton rouge samedi en Liga face à Gérone. L'Allemand a été exclu pour des protestations trop véhémentes envers l'arbitre suivies d'un bras d'honneur pour célébrer le but vainqueur de Ronald Araujo.

Hansi Flick a perdu ses nerfs samedi lors du match entre Barcelone et Gérone. IMAGO/Pressinphoto

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Je ne suis pas nerveux. Mais peut-être que mes émotions ne sont plus les mêmes qu'avant. Je me souviens quand j'étais entraîneur du Bayern Munich, les images du match face au Barça (ndlr : 8-2 en quart de finale de la Ligue des champions 2020) montraient que sur le premier but, le deuxième et le huitième j'avais eu la même réaction: les gens disaient que je ne souriais jamais !», a expliqué Flick en conférence de presse.

«En ce moment je montre plus d'émotions, c'est vrai, car ce club m'a fait changer complètement. J'aime vraiment ce club, je donne le meilleur de moi-même. Et moi aussi quand je me vois dans cet état à la télévision je n'aime pas ça, et je ne veux pas que mes petits-enfants voient leur grand-père comme ça. Je dois donc probablement changer mon comportement», a-t-il assuré.