LaLiga Barcelone privé de Frenkie de Jong pendant plus d'un mois

ATS

26.2.2026 - 18:04

Coup dur pour Barcelone: son milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong souffre d'une blessure musculaire à la cuisse droite. Il sera absent entre cinq et six semaines, a annoncé le club catalan.

Frenkie de Jong souffre d'une blessure musculaire à la cuisse droite.
Frenkie de Jong souffre d'une blessure musculaire à la cuisse droite.
IMAGO/Pressinphoto
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

26.02.2026, 18:04

«Frenkie de Jong, joueur de l'équipe première, s'est blessé au biceps distal de la jambe droite lors de l'entraînement ce matin. Les tests confirment que son processus de guérison prendra entre 5 et 6 semaines», a écrit le Barça dans un bref communiqué.

Le capitaine du club va donc manquer au minimum les prochaines rencontres clés en championnat contre Villarreal, l'Athletic Bilbao, le Séville FC et le Rayo Vallecano, ainsi que les huitièmes de finale de Ligue des champions (10-11 mars et 17-18 mars) contre Newcastle ou le PSG.

