LaLiga Barcelone frôle la correctionnelle mais triomphe avec les tripes

Arthur Rappaz

23.8.2025

Mené 2-0 à la mi-temps, le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, s'est fait très peur mais a fini par arracher un succès in extremis (3-2) samedi, sur la pelouse du promu Levante lors de la deuxième journée de Liga.

Agence France-Presse

23.08.2025, 23:56

24.08.2025, 00:02

Surpris en contre à deux reprises par le champion de deuxième division (15e, 45e+8 s.p), le Barça, toujours leader provisoire (6 points), est revenu au score en l'espace de trois minutes en deuxième période, grâce à une frappe lointaine de son métronome Pedri (49e, 2-1) et une reprise astucieuse de Ferran Torres (52e, 2-2) sur corner.

Les hommes d'Hansi Flick ont ensuite scellé leur première «remontada» de la saison à la 91e minute, sur un centre de Lamine Yamal dévié dans son propre but par un défenseur adverse (90e+1, 3-2).

LaLiga. But contesté, Yamal étincelant : le Barça lance bien sa saison

LaLigaBut contesté, Yamal étincelant : le Barça lance bien sa saison

Les joueurs de Levante, bien en place et solidaires défensivement, avaient tenu bon jusqu'ici alors que les Catalans poussaient pour aller chercher la victoire, malgré une fébrilité inquiétante derrière qui aurait pu leur coûter très cher.

Cette première frayeur en Liga doit néanmoins servir de leçon aux Blaugranas, dont l'alignement très haut sur le terrain les expose souvent trop face à des adversaires capables de trouver la profondeur.

L'Atlético n'y arrive pas

Trop timide offensivement, l’Atlético Madrid, battu le week-end dernier par l'Espanyol Barcelone lors de la première journée, a lui enchaîné une deuxième contre-performance en concédant le nul (1-1)face à l'autre promu, Elche, au Metropolitano.

Encore en rodage après un été mouvementé, l’Atlético (13e, 1 point), pourtant bien lancé dans la rencontre par le colosse norvégien Alexander Sorloth (8e, 1-0), s’est fait rejoindre quelques minutes plus tard sur une contre-attaque adverse parfaitement conclue, par l’ex-Valencian Rafa Mir (15e, 1-1).

L'attaquant français Antoine Griezmann, à nouveau remplaçant au coup d'envoi, est entré en jeu à la 68e minute mais il n'a pas eu plus de réussite que ses coéquipiers pour tromper la viligance du portier argentin Matias Dituro, impérial sur sa ligne (71e).

Les Colchoneros, ambitieux cet été sur le marché des transferts, pourraient déjà se retrouver distancés dans la course au titre par leurs deux rivaux en cas de deuxième victoire de la saison du Real de Kylian Mbappé, qui se déplace dimanche chez un autre promu, Oviedo (21h30).

