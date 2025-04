La Ligue espagnole a déclaré que le FC Barcelone n'avait pas la capacité financière pour inscrire ses joueurs Dani Olmo et Pau Victor, pas plus aujourd'hui qu'en décembre dernier. Le sort des deux joueurs est au centre d'un litige entre le club et les instances du football espagnol relatif aux règles du fair-play financier.

Selon LaLiga, le FC Barcelone n'avait pas la capacité financière pour inscrire Dani Olmo. IMAGO/Pressinphoto

AFP ATS

En officialisant en janvier la vente à des sociétés qataries et émiraties de l'exploitation de sièges VIP au Camp Nou, encore en travaux, pour un montant estimé à 100 millions d'euros sur 20 ans, le Barça avait indiqué que cette opération lui permettait de rentrer dans les clous du fair-play financier.

Mais selon la Liga, «aucun montant provenant de l'accord sur les loges VIP n'est finalement enregistré dans les comptes de pertes et profits, contrairement à ce qui avait été certifié par le club et l'auditeur au moment de l'opération».

«Barcelone (...) ne disposait donc pas, ni le 31 décembre 2024, ni le 3 janvier 2025, ni depuis cette date, ni actuellement, de la capacité de fair-play financier pour l'enregistrement des joueurs Dani Olmo et Pau Victor», poursuit l'instance dans un communiqué.