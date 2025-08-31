Accroché sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1), le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre, a connu un premier coup d'arrêt en Liga dimanche et laisse le Real Madrid, vainqueur samedi contre Majorque (2-1), s'installer en tête du championnat.

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1 LALIGA | 3ème journée | Saison 25/26 31.08.2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

En difficulté dans le jeu, le Barça (4e, 7 points) a été tenu en échec par un Rayo combattif et qui s'est créé les meilleures occasions de la rencontre.

Le jeune prodige catalan Lamine Yamal avait donné l'avantage aux siens en transformant un pénalty généreux qu’il avait lui-même provoqué (40e, 1-0), mais les locaux ont égalisé en seconde période sur corner (67e, 1-1).