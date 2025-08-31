  1. Clients Privés
LaLiga Barcelone perd des plumes et laisse filer le Real Madrid

Gregoire Galley

31.8.2025

Accroché sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1), le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre, a connu un premier coup d'arrêt en Liga dimanche et laisse le Real Madrid, vainqueur samedi contre Majorque (2-1), s'installer en tête du championnat.

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

LALIGA | 3ème journée | Saison 25/26

31.08.2025

Agence France-Presse

31.08.2025, 23:49

En difficulté dans le jeu, le Barça (4e, 7 points) a été tenu en échec par un Rayo combattif et qui s'est créé les meilleures occasions de la rencontre.

Le jeune prodige catalan Lamine Yamal avait donné l'avantage aux siens en transformant un pénalty généreux qu’il avait lui-même provoqué (40e, 1-0), mais les locaux ont égalisé en seconde période sur corner (67e, 1-1).

LaLiga. Le Real Madrid poursuit son sans-faute malgré deux buts refusés à Mbappé

LaLigaLe Real Madrid poursuit son sans-faute malgré deux buts refusés à Mbappé

