Accroché sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1), le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre, a connu un premier coup d'arrêt en Liga dimanche et laisse le Real Madrid, vainqueur samedi contre Majorque (2-1), s'installer en tête du championnat.
En difficulté dans le jeu, le Barça (4e, 7 points) a été tenu en échec par un Rayo combattif et qui s'est créé les meilleures occasions de la rencontre.
Le jeune prodige catalan Lamine Yamal avait donné l'avantage aux siens en transformant un pénalty généreux qu’il avait lui-même provoqué (40e, 1-0), mais les locaux ont égalisé en seconde période sur corner (67e, 1-1).