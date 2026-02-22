Sérieux contre Levante (3-0) dimanche au Camp Nou, Barcelone a récupéré la première place de Liga au terme de la 25e journée. Les Blaugrana ont profité de la défaite du Real Madrid la veille face à Osasuna 2-1.

Barcelona – Levante 3-0 LALIGA | 25ème journée | Saison 25/26 22.02.2026

Keystone-SDA ATS

Malgré deux interventions décisives de son gardien Joan Garcia (1e, 15e), le champion en titre a logiquement dominé le promu et s'est rassuré après deux revers consécutifs contre l'Atlético Madrid (4-0) et Gérone (2-1). Le jeune milieu catalan Marc Bernal, auteur de son deuxième but chez les professionnels, avait ouvert le score en reprenant un bon centre d'Eric Garcia (4e, 1-0), avant que le capitaine Frenkie de Jong, bien servi par Joao Cancelo, ne double la mise (32e, 2-0).

Entré en jeu en deuxième mi-temps, l'électrique Fermin Lopez a creusé l'écart en fin de match d'une frappe surpuissante du gauche (81e, 3-0). Au classement, avec 61 points, le Barça compte une longueur d'avance sur le Real.