Malgré deux buts d'avance à l'heure de jeu, le FC Barcelone a craqué dans les dernières minutes et concédé un nul frustrant (2-2) samedi sur la pelouse du Celta Vigo lors de la quatorzième journée de Liga.

Celta – Barcelona 2-2 LALIGA // 14ème journée // Saison 24/25 23.11.2024

AFP Gregoire Galley

Battu par la Real Sociedad avant la trêve, le Barça, leader et auteur jusqu'ici d'un parcours quasi-parfait en championnat, a perdu le fil alors qu'il avait le match en main en encaissant deux buts en deux minutes (84e, 86e) après l'expulsion du jeune Marc Casado (82e), et enchaîne une deuxième contre-performance d'affilée à trois jours de la réception de Brest en Ligue des champions.

Sans son prodige Lamine Yamal, touché à la cheville droite, le club catalan s’en était remis à ses deux hommes forts du début de saison, le Brésilien Raphinha (15e, 1-0) et le buteur polonais Robert Lewandowski (61e, 2-0), qui a conforté sa place de meilleur buteur du championnat avec une 15e réalisation, en vain.

Toujours en tête, le FC Barcelone (1er, 34 points) offre l'opportunité à son grand rival le Real Madrid (3e, 27 points) de revenir à quatre longueurs en cas de victoire chez son voisin de Leganés dimanche (18h30), avec un autre match en retard à disputer.

Le latéral français Jules Koundé, passeur décisif sur l'ouverture du score de Raphinha, a malgré lui relancé le Celta dans le match avec une grossière erreur d'inattention (84e, 2-1).

L'Atlético double le Real, émotion à Valence

Mené 1-0 dès la septième minute sur sa pelouse du Metropolitano, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann a lui renversé Alavés (2-1) en fin de match et chipé la deuxième place à son meilleur ennemi le Real Madrid, pour l'instant relégué sur la troisième marche du podium.

Piegés en début de partie par un pénalty de Guridi (7e, 1-0), les hommes de Diego Simeone, dont c'était le 700e match sur le banc rojiblanco, ont fait basculer la rencontre en l'espace de dix minutes grâce à un autre pénalty d'Antoine Griezmann (75e, 1-1) obtenu par le Norvégien Alexander Sorloth, auteur ensuite du but vainqueur en force du pied droit (86e, 2-1).

Atlético – Alavés 2-1 LALIGA // 14ème journée // Saison 24/25 23.11.2024

Trois semaines après les inondations meurtrières qui ont touché sa région, Valence a retrouvé le terrain et la victoire à Mestalla face au Betis Séville (4-2) et s'est donné un peu d'air après un début de saison cauchemardesque.

Avant la rencontre, la mythique enceinte valenciane a rendu un hommage poignant aux victimes de cette tragédie ayant fait au moins 228 morts et provoqué d'immenses dégâts matériels, avec un tifo aux couleurs du drapeau de la communauté de Valence déployé sur toutes les tribunes et les messages «debout Valencians» et «unis comme toujours» comprenant les noms des disparus.

Les joueurs des deux équipes ont dédié leurs buts aux sinistrés, Valence finissant par s'imposer grâce à un doublé de son buteur espagnol Hugo Duro. Une victoire symbolique, la deuxième seulement cette saison en championnat, qui permet au club Che (18e, 10 points), en difficulté sportive et financière, de quitter provisoirement sa place de lanterne rouge.

Plus tard dans la journée, Gérone, séduisant à domicile, a corrigé son voisin de l'Espanyol Barcelone dans le derby catalan (4-1) et s'est rapproché des places européennes.

Portés par un très bon Bryan Gil, l'ailier espagnol prêté par Tottenham, buteur et double passeur décisif, les hommes de Michel grimpent provisoirement à la cinquième place, à égalité avec Majorque (6e, 21 points), la belle surprise du début de saison.