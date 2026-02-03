  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe du Roi Barcelone s’évite la même humiliation que le Real Madrid

Nicolas Larchevêque

3.2.2026

Le FC Barcelone, tenant du titre, a évité mardi le piège d'Albacete (2-1), club de deuxième division qui venait d'éliminer le Real Madrid, et s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi.

Agence France-Presse

03.02.2026, 23:21

Le club catalan, leader de Liga, a mis fin au rêve des locaux grâce à deux buts inscrits par le prodige Lamine Yamal (39e, 1-0) et le défenseur uruguayen Ronald Araujo, de retour comme titulaire et capitaine après avoir pris une pause pour préserver sa santé mentale fin 2025 (56e, 2-0).

Humiliation en Coupe du Roi. «Un désastre qui restera dans les annales» d’un Real Madrid «honteux»

Humiliation en Coupe du Roi«Un désastre qui restera dans les annales» d’un Real Madrid «honteux»

Albacete avait réduit le score en fin de match sur un coup de tête de Javi Moreno (86e, 2-1) et aurait pu pousser le Barça en prolongation sans un sauvetage sur sa ligne de Gerard Martin (90e+2).

Les autres billets pour le dernier carré se joueront mercredi entre Alavés et la Real Sociedad, Valence et l'Athletic Bilbao, puis jeudi entre le Betis Séville et l'Atlético Madrid.

Coupe du Roi. Sans briller, le Barça s’évite le scénario noir vécu par le Real

Coupe du RoiSans briller, le Barça s’évite le scénario noir vécu par le Real

Les plus lus

Seif al-Islam Kadhafi, l'un des fils du dictateur défunt, a été tué
Bill et Hillary Clinton témoigneront fin février devant le Congrès
Après la naked dress, on remercie Heidi Klum pour la « no dress »
Le FC Sion éliminé au terme d’un scénario totalement irrationnel !
Procès de Marine Le Pen: 5 ans d'inéligibilité requis en appel

Coupe de France