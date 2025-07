Le gardien international allemand du FC Barcelone Marc-André ter Stegen (33 ans) va être opéré du dos. Il sera éloigné des terrains pendant trois mois, a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux.

Keystone-SDA ATS

«Aujourd'hui est un jour difficile pour moi. Physiquement et athlétiquement, je me sens en très bonne forme, même si malheureusement je ressens encore des douleurs», a déclaré Ter Stegen sur le réseau social Instagram.

«Après d'intenses discussions avec l'encadrement médical du FC Barcelone et des experts externes, le moyen le plus rapide et le plus sûr pour que je me rétablisse complètement est une opération du dos», a-t-il poursuivi.

C'est un nouveau coup dur pour le gardien qui avait rejoué en fin de saison dernière sept mois après une opération à un genou. Ter Stegen n'entre plus dans les plans de son compatriote Hansi Flick, l'entraîneur des Catalans, et voit son horizon au Barça s'assombrir avec cette nouvelle blessure.