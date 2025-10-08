Barcelone affrontera Villarreal à Miami en Liga le 20 décembre, a annoncé mercredi la première division espagnole. Ils s'agira du premier match de championnat européen à être joué à l'étranger.

Barcelone – Villarreal à Miami le 20 décembre, une première pour la Liga. EPA

L'UEFA, l'organisme dirigeant du football européen, avait déclaré il y a quelques jours qu'elle s'opposait à l'idée de jouer des matches à l'étranger, mais qu'elle l'autoriserait à titre exceptionnel, ainsi qu'un match de Serie A en Australie en février entre l'AC Milan et Côme.

«Avec ce match, nous franchissons une étape historique qui projette La Liga et le football espagnol dans une nouvelle dimension», a déclaré le président de La Liga Javier Tebas, dans un communiqué. «Nous comprenons et respectons les préoccupations que cette décision peut engendrer, mais il est important de la mettre en contexte: il s'agit d'un seul match sur les 380 qui composent la saison.»

Le match devait initialement se jouer au stade de Villarreal, mais il se déroulera désormais au Hard Rock Stadium aux Etats-Unis, en Floride. Villarreal prendra des mesures pour compenser les détenteurs d'abonnements après le déplacement du match.

«Les détenteurs d'abonnements de Villarreal pourront voyager gratuitement pour assister au match, et ceux qui choisiront de ne pas se rendre à Miami bénéficieront d'une réduction de 30 % sur le prix de leur abonnement dans le cadre des mesures visant à récompenser leur soutien et leur fidélité», a déclaré La Liga.

«Précédent inacceptable»

En septembre, un total de 18 groupes de supporters des deux équipes concernées ont exprimé leur «opposition totale» à la tenue du match à l'étranger. La Liga tente de jouer des matches à l'étranger depuis 2017, mais la fédération espagnole (RFEF) y a régulièrement résisté, malgré sa propre organisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite.

Les rivaux de Barcelone, le Real Madrid, ont également désapprouvé cette décision de jouer un match de Liga à l'étranger. En août, ils avaient déclaré que l'organisation du match à Miami «altérerait l'équilibre compétitif» de la ligue et créerait un «précédent inacceptable».