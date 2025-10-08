  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«C’est une étape historique» Barcelone – Villarreal s’exporte outre-Atlantique : une première pour la Liga !

ATS

8.10.2025 - 20:43

Barcelone affrontera Villarreal à Miami en Liga le 20 décembre, a annoncé mercredi la première division espagnole. Ils s'agira du premier match de championnat européen à être joué à l'étranger.

Barcelone – Villarreal à Miami le 20 décembre, une première pour la Liga.
Barcelone – Villarreal à Miami le 20 décembre, une première pour la Liga.
EPA

Keystone-SDA

08.10.2025, 20:43

08.10.2025, 20:44

L'UEFA, l'organisme dirigeant du football européen, avait déclaré il y a quelques jours qu'elle s'opposait à l'idée de jouer des matches à l'étranger, mais qu'elle l'autoriserait à titre exceptionnel, ainsi qu'un match de Serie A en Australie en février entre l'AC Milan et Côme.

«Avec ce match, nous franchissons une étape historique qui projette La Liga et le football espagnol dans une nouvelle dimension», a déclaré le président de La Liga Javier Tebas, dans un communiqué. «Nous comprenons et respectons les préoccupations que cette décision peut engendrer, mais il est important de la mettre en contexte: il s'agit d'un seul match sur les 380 qui composent la saison.»

Le match devait initialement se jouer au stade de Villarreal, mais il se déroulera désormais au Hard Rock Stadium aux Etats-Unis, en Floride. Villarreal prendra des mesures pour compenser les détenteurs d'abonnements après le déplacement du match.

«Les détenteurs d'abonnements de Villarreal pourront voyager gratuitement pour assister au match, et ceux qui choisiront de ne pas se rendre à Miami bénéficieront d'une réduction de 30 % sur le prix de leur abonnement dans le cadre des mesures visant à récompenser leur soutien et leur fidélité», a déclaré La Liga.

«Précédent inacceptable»

En septembre, un total de 18 groupes de supporters des deux équipes concernées ont exprimé leur «opposition totale» à la tenue du match à l'étranger. La Liga tente de jouer des matches à l'étranger depuis 2017, mais la fédération espagnole (RFEF) y a régulièrement résisté, malgré sa propre organisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite.

Les rivaux de Barcelone, le Real Madrid, ont également désapprouvé cette décision de jouer un match de Liga à l'étranger. En août, ils avaient déclaré que l'organisation du match à Miami «altérerait l'équilibre compétitif» de la ligue et créerait un «précédent inacceptable».

Les plus lus

Scandale à Paris: l'énorme gaffe de Meghan Markle passe mal!
Macron «nommera un Premier ministre d'ici 48 heures»
Les parents de la petite Maddie «harcelés» par une jeune femme
Le DFAE prend une décision qui sème le trouble
Un célèbre journaliste français perd la vie tragiquement à 52 ans
Lecornu a parlé: «J'ai tout essayé, ce soir ma mission est terminée»