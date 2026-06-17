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Mercato Bernardo Silva a trouvé son point de chute

ATS

17.6.2026 - 12:13

Bernardo Silva s'est engagé au Real Madrid pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2028, a annoncé mercredi le club espagnol. Il rejoindra les «Merengues» après la Coupe du monde.

Keystone-SDA

17.06.2026, 12:13

17.06.2026, 12:30

Libre depuis son départ de Manchester City, où il a remporté 19 titres depuis son arrivée en 2017, dont une Ligue des champions en 2023, le milieu de terrain portugais de 31 ans va découvrir un nouveau championnat.

Après avoir brillé sur les pelouses anglaises, mais aussi à Monaco où il a remporté un titre de champion de France, le gaucher infatigable formé à Benfica va venir apporter sa justesse technique et sa vision du jeu hors pair dans l'entre-jeu du Real Madrid.

Avant de rejoindre la capitale espagnole, Bernardo Silva va disputer sa troisième Coupe du monde avec le Portugal, un Mondial 2026 qu'il débute justement mercredi face à la RD Congo.

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