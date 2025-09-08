  1. Clients Privés
Football Un joueur de Bilbao suspendu dix mois pour dopage

ATS

8.9.2025 - 12:42

Le défenseur de l'Athletic Bilbao Yeray Alvarez a été suspendu dix mois, a annoncé l'UEFA lundi. Il a subi un test positif à une substance interdite après la demi-finale de l'Europa League perdue contre Manchester United en mai dernier.

Yeray Alvarez a été suspendu dix mois pour dopage.
Yeray Alvarez a été suspendu dix mois pour dopage.
IMAGO/Ricardo Larreina Amador
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

08.09.2025, 12:42

08.09.2025, 13:14

L'analyse de l'échantillon du joueur, prélevé le 1er mai, a révélé «la présence de canrénone, une substance interdite en compétition comme hors compétition dans la catégorie S5. Diurétiques et agents masquants de la Liste des interdictions de l'AMA 2025», explicite l'UEFA dans son communiqué.

La sanction a débuté le 2 juin dernier, Yeray Alvarez s'étant volontairement soumis à la suspension provisoire. Il pourra ainsi rejouer à partir du 2 avril 2026. Le défenseur de 30 ans pourra reprendre l'entraînement deux mois plus tôt avec l'équipe, conformément au règlement antidopage de l'instance européenne.

«Dans sa décision, l'UEFA reconnaît qu'il n'y a pas eu d'intention de la part du joueur, considérant comme prouvé que l'ingestion de la substance interdite provenait de la prise, par erreur, d'un médicament préventif contre la chute de cheveux de sa compagne qui contenait ladite substance, sans volonté de se doper», a indiqué de son côté l'Athletic Bilbao.

Manchester United – Athletic Club 4-1

Manchester United – Athletic Club 4-1

UEFA Europa League // Demi-finale retour // Saison 24/25

08.05.2025

