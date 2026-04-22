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LaLiga Bousculé et sifflé par son public, le Real Madrid refuse d’abdiquer

Nicolas Larchevêque

22.4.2026

Contraint au sans-faute pour espérer rattraper son retard sur le FC Barcelone, le Real Madrid s'est relancé sous les sifflets de son public en Liga mardi face au mal-classé Alavés (2-1) grâce à deux éclairs de Kylian Mbappé et Vinicius Junior.

Real Madrid – Alavés 2-1

Real Madrid – Alavés 2-1

LALIGA | 33ème journée | Saison 25/26

21.04.2026

Agence France-Presse

22.04.2026, 07:58

Une semaine après son élimination en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, le géant espagnol (2e, 73 points) n'a pas brillé mais il a préservé un mince espoir d'éviter une saison blanche en revenant provisoirement à six longueurs du Barça (1er, 79 points), qui reçoit le Celta Vigo (6e, 44 points) mercredi au Camp Nou.

Bousculé sur sa pelouse du stade Santiago Bernabéu par le petit club basque, en lutte pour le maintien (17e, 33 points), le Real a fait la différence sur deux frappes lointaines de Mbappé (30e, 1-0) et Vinicius Junior (50e, 2-0), l'une déviée et l'autre parfaitement enroulée, pour renouer avec le succès après quatre rencontres de suite sans victoire.

L'attaquant espagnol Toni Martinez, joueur le plus dangereux d'Alavés qui avait précédemment touché le poteau, a réduit l'écart dans le temps additionnel (90e+3, 2-1).

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