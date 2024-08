Mené 1-0 dès la cinquième minute de jeu, le Real Madrid a arraché le nul (1-1) jeudi sur la pelouse de Las Palmas en clôture de la troisième journée de Liga.

Las Palmas – Real Madrid 1-1 LALIGA, 3ème journée, Saison 24/25 29.08.2024

ATS

Le champion d'Espagne et d'Europe en titre, bousculé par des Canaris sans complexe et inspirés, a égalisé en seconde période sur un pénalty de Vinicius Junior (69e, 1-1) pour s'éviter une première défaite de la saison. Trop friables et imprécis, les Madrilènes, tenus en échec pour la deuxième fois en trois rencontres, ne sont que 4es au classement à quatre longueurs du FC Barcelone (1er).

Kylian Mbappé, qui s'est à nouveau beaucoup montré mais a manqué de réussite devant le but, devra donc encore patienter pour débloquer son compteur dans son nouveau championnat et faire taire les premières critiques de la presse espagnole. Le capitaine de la France a été le premier à se mettre en évidence dans la partie (4e), avant d'assister à l'ouverture du score des locaux sur un superbe mouvement collectif conclu par Alberto Moleiro (5e, 1-0).

ATS