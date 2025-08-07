Barcelone a annoncé jeudi qu'il retirait le brassard de capitaine à son gardien allemand Marc-André ter Stegen. Celui-ci fait l'objet d'une procédure disciplinaire lancée mardi par le club catalan.

Ter Stegen déchu du capitanat au Barça. EPA

Keystone-SDA ATS

«Suite à la procédure disciplinaire ouverte contre le joueur Marc-André ter Stegen, et en attendant une résolution définitive de cette affaire, le Club, en accord avec la Direction Sportive et le staff technique, a décidé de lui retirer temporairement le capitanat de l'équipe première», écrit le Barça dans un bref communiqué.

«Durant cette période, les fonctions de premier capitaine seront assumées par l'actuel deuxième capitaine, le joueur Ronald Araujo», ajoute le champion d'Espagne en titre.

Poussé vers la sortie après deux saisons tronquées par de graves blessures, le portier de 33 ans, récemment opéré du dos, est entré en conflit avec sa direction en refusant que le Barça communique ses informations médicales à la Liga pour que l'instance évalue la durée de son indisponibilité.

Selon la presse catalane, le club blaugrana comptait utiliser l'absence de longue durée de son habituel capitaine pour rentrer dans les clous du fair-play financier de la Liga et inscrire ses nouvelles recrues.

Mais le refus du gardien de but, poussé dehors avec la signature cet été du jeune Joan Garcia et la prolongation de l'expérimenté Wojciech Szczesny, rend impossible cette opération.

Préjudice sportif et économique

Toujours dans le rouge financièrement en l'attente de la réouverture provisoire du Camp Nou, son mythique stade encore en travaux, le champion d'Espagne considère que la position de Ter Stegen pourrait lui causer un préjudice sportif et économique.

Le gardien allemand, dernier représentant de l'équipe de Luis Enrique championne d'Europe en 2015, s'expose, selon le règlement de la Liga, à de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à la résiliation de son contrat.