Accusé d'avoir caché au fisc espagnol une partie de ses revenus provenant de droits à l'image, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a assuré devant un tribunal n'avoir «jamais envisagé de frauder». Il a affirmé que le club lui-même lui avait proposé ce système de rémunération.

Carlo Ancelotti a assuré devant le tribunal n'avoir «jamais envisagé de frauder». KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Quand le club me le suggère, je mets le Real Madrid en contact avec mon conseiller. Je ne m'en suis pas occupé, parce que je n'avais jamais été payé ainsi. (...) Tous les joueurs le font, Mourinho (son prédécesseur comme entraîneur) avait ça aussi», a déclaré le technicien italien devant le Tribunal supérieur de justice (TSJ) à Madrid.

Prédécesseur de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, José Mourinho avait lui aussi été jugé pour fraude fiscale et écopé d'un an de prison avec sursis après avoir plaidé coupable en 2019. Carlo Ancelotti est accusé de ne pas avoir déclaré ses revenus des droits à l'image au Trésor public espagnol pour plus d'un million d'euros en 2014 et 2015, lors de son premier passage à la tête du Real Madrid (2013-2015), où il est revenu en 2021.