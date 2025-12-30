  1. Clients Privés
Football «C'est un sérieux désaveu...» - Tollé suite à un don de Mbappé à un policier

Gregoire Galley

30.12.2025

Un policier chargé de la sécurité des Bleus a été sanctionné disciplinairement par la Direction générale de la police nationale (DGPN) avec une mise à la retraite anticipée après avoir reçu un don de Kylian Mbappé, a appris mardi l'AFP de sources proches du dossier, confirmant une information du Monde.

Un policier chargé de la sécurité des Bleus a été sanctionné après avoir reçu un don de Kylian Mbappé.
Un policier chargé de la sécurité des Bleus a été sanctionné après avoir reçu un don de Kylian Mbappé.
ats

Agence France-Presse

30.12.2025, 14:06

En juin 2023, ce policier détaché auprès de la FFF a reçu un don de 60.300 euros de l'actuel capitaine des Bleus provenant de sa prime du Mondial-2022. Cette somme a été signalée par un banquier à Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy, en juillet 2024, déclenchant l'ouverture d'une enquête judiciaire.

«Le don reçu pour le Mondial-2022 était licite, fait par chèque et n'avait pas besoin d'être déclaré», assurait cet été à l'AFP l'avocat du commandant, Jean-Baptiste Soufron.

Visé par une procédure administrative de l'IGPN, le policier a été convoqué en conseil de discipline en octobre, sans aboutir alors à une sanction, selon les sources.

Mais, quelques semaines plus tard, le 20 décembre, la DGPN a décidé de le sanctionner avec une mise à la retraite anticipée pour ne pas avoir informé sa direction de ce don, ont précisé les sources.

Enquête judiciaire

Avant cette décision, cet agent, figure des Bleus depuis des années et ami de la famille Mbappé, avait fait valoir ses droits à la retraite il y a quelques semaines pour partir le 31 décembre, selon les sources, précisant qu'il sera employé par la FFF en CDD pour la prochaine Coupe du monde.

«C'est un sérieux désaveu de l'enquête de l'IGPN sachant que les autres charges que le don ont été abandonnées après les explications données en conseil de discipline - notamment le travail dissimulé ou parallèle au Cameroun», a commenté son avocat Jean-Baptiste Soufron, qui va contester cette sanction devant le tribunal administratif.

«Cette histoire ne tient pas juridiquement car ce don est légal et n'est pas contesté et il y a une volonté vexatoire car le commandant devait partir à la retraite le 31 décembre. Je m'interroge sur les motivations à s'acharner sur ce fonctionnaire de police honnête», a indiqué l'ancien préfet Abdel Aïssou, qui défend le fonctionnaire.

L'enquête judiciaire qui vise le policier des chefs de travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale est toujours en cours. Quatre autre brigadiers-chefs ont eux reçu 30.000 euros chacun dans ce même cadre, ce qui fait un total de 180.300 euros de dons versés par Kylian Mbappé. Son entourage assure que «tout a été fait dans le respect des règles», «sans aucune contrepartie».

