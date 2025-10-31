  1. Clients Privés
Real Madrid Xabi Alonso met fin à la polémique Vinicius

Clara Francey

31.10.2025

L’entraîneur du Real Madrid Xabi Alonso a assuré vendredi que la polémique autour de la crise de nerfs de Vinicius Junior lors du Clasico face au Barça dimanche était «close» et que l’attaquant brésilien ne serait pas sanctionné.

Real Madrid – Barcelona 2-1

Real Madrid – Barcelona 2-1

LALIGA | 10ème journée | Saison 25/26

26.10.2025

Agence France-Presse

31.10.2025, 11:12

31.10.2025, 11:13

Remplacé par son compatriote Rodrygo à la 72e minute de jeu lors du Clasico remporté 2-1 par le Real, l'ailier gauche madrilène s'était emporté, avant de s'excuser mercredi.

«Moi? Mister? Encore moi? Va te faire... ! C'est toujours moi! Je quitte l'équipe, c'est trop, c'est mieux que je m'en aille!», avait-il pesté devant les caméras du monde entier, en rentrant directement aux vestiaires sans saluer son coach Xabi Alonso.

Tensions au Real Madrid. «Encore moi ? Va te faire…» - La colère de Vinicius envers Xabi Alonso en plein Clasico

Tensions au Real Madrid«Encore moi ? Va te faire…» - La colère de Vinicius envers Xabi Alonso en plein Clasico

Dans un message publié sur son compte X, Vinicius Junior avait presenté ses excuses «à tous les madrilènes», expliquant que sa passion finissait parfois par l'emporter.

«Parfois la passion m'emporte». Vinicius fait son mea culpa après son accès de colère lors du Clasico

«Parfois la passion m'emporte»Vinicius fait son mea culpa après son accès de colère lors du Clasico

L'entraîneur merengue, interrogé à plusieurs reprises vendredi en conférence de presse sur cette polémique qui a enflammé les médias espagnols, a estimé qu'elle était «close» depuis la prise de parole du joueur.

«Mercredi dernier nous avons eu une réunion avec tout le staff, les joueurs, et Vinicius a tenu un discours irréprochable, il a parlé avec sincérité, du fond du coeur. Pour moi, cette affaire est close depuis mercredi», a-t-il déclaré, assurant qu'il n'y aurait aucune «représaille» ou sanction disciplinaire à l'encontre de l'attaquant brésilien.

Le technicien basque s'est dit «très satisfait» de la réaction «courageuse» de son N.7, qui ne semble pas accepter d'être privé de son statut d'intouchable et d'être remplacé en cours de match.

«Nous sommes tous dans le même bateau et nous ramons dans la même direction. Je pense que toute l'équipe est concentrée sur le terrain, ce qui est le plus important. Nous sommes des compétiteurs, tous les joueurs veulent être sur le terrain, et c'est une bonne chose. Maintenant, nous voulons continuer d'avancer vers nos objectifs, un match après l'autre», a conclu Xabi Alonso à la veille de la rencontre de Liga contre Valence.

