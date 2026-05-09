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LaLiga Clasico : une balle de titre pour le Barça qui rêve d’enfoncer le Real dans la crise

ATS

9.5.2026 - 16:35

Bien installé en tête de la Liga, le FC Barcelone a l'opportunité dimanche de remporter un 29e titre de champion d'Espagne lors d'un Clasico décisif. Les Blaugrana peuvent aussi enfoncer un peu plus le Real Madrid de Kylian Mbappé vers une fin de saison chaotique.

Une victoire dimanche, la 30e en 35 journées, rapprocherait le Barça de la barre historique des 100 points en Liga.
Une victoire dimanche, la 30e en 35 journées, rapprocherait le Barça de la barre historique des 100 points en Liga.
ats

Keystone-SDA

09.05.2026, 16:35

Sur le papier, un nul leur suffirait. Mais l'occasion est bien trop belle, pour les Catalans, leaders du championnat avec onze points d'avance, de sceller leur deuxième sacre d'affilée en plongeant leurs éternels rivaux madrilènes dans une crise sans fin.

Une victoire dimanche, la 30e en 35 journées, rapprocherait également le Barça de la barre historique des 100 points en Liga. Celle-ci a été atteinte seulement deux fois, par le Real en 2011/12 puis par le club catalan lui-même la saison suivante.

Avant même le dénouement de la rencontre – et de la saison – la Maison Blanche semble aujourd'hui en pleine implosion, illustrée par deux altercations successives entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, mis au repos forcé pendant deux semaines après un traumatisme crânien.

Un incident grave ayant poussé le club à infliger aux deux joueurs une amende de 500'000 euros, sans sanctions sportives, ce qui permettrait en théorie à l'international français de tenir sa place dimanche au Camp Nou.

L'entraîneur madrilène Alvaro Arbeloa, interrogé à de nombreuses reprises samedi, a affirmé que Tchouaméni ferait partie du groupe merengue, assurant que les deux hommes méritaient «que l'on passe à autre chose et qu'on leur donne une chance de continuer à se battre pour ce club». Valverde, lui, est bien forfait, tout comme Eder Militao, Arda Güler, Rodrygo, Ferland Mendy et Dani Carvajal.

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Mbappé de retour?

Seul rayon de lumière dans le marasme madrilène, le retour de blessure de Kylian Mbappé, vivement critiqué dans la capitale espagnole pour son attitude jugée trop individualiste et son voyage en Sardaigne le week-end dernier, alors que ses coéquipiers avaient un match de Liga à disputer face à l'Espanyol Barcelone.

La victoire 2-0, acquise ce soir-là grâce à un doublé de Vinicius Junior, avait permis au Real de repousser encore un peu le sacre du Barça, qui compte bien mettre fin à ce faux suspense dimanche. Même si l'entraîneur Hansi Flick a mis en garde face au potentiel du buteur français, auteur d'un triplé l'an dernier lors de la défaite (4-3) à Barcelone.

«Le Real plus dangereux avec ou sans Mbappé? Non, vraiment... Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde. Sur le terrain, il est juste incroyable. Dans n'importe quelle situation il peut être dangereux, devant le but, pour moi c'est le meilleur attaquant au monde», a déclaré Flick.

Avec 41 buts en 41 matches toutes compétitions confondues, le capitaine des Bleus est de loin le joueur le plus décisif du géant espagnol. Mais il se retrouve pointé du doigt par la presse et pris en grippe par une partie des supporters merengues pour son manque d'implication défensive et son attitude hors des terrains.

Certains, agacés par son escapade italienne, sont allés jusqu'à réclamer le départ de la superstar française au terme de cette deuxième saison sans titre majeur, loin de ses rêves d'enfant et des ambitions madrilènes lors de son arrivée.

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