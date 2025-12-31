  1. Clients Privés
LaLiga Coup dur pour le Real : Kylian Mbappé victime d’un imprévu

ATS

31.12.2025 - 15:05

Kylian Mbappé sera absent au moins trois semaines, a indiqué mercredi le Real Madrid dans un communiqué. La star française souffre d'une entorse du genou gauche.

Kylian Mbappé sera absent au moins trois semaines.
Kylian Mbappé sera absent au moins trois semaines.
ats

Keystone-SDA

31.12.2025, 15:05

31.12.2025, 15:19

Le Real Madrid souligne dans son communiqué que son état serait réévalué prochainement. Mbappé est touché au ligament externe du genou, selon une source proche du joueur.

Le capitaine des Bleus, qui a passé une IRM mercredi, devrait rater plusieurs matches de championnat, mais aussi la Supercoupe d'Espagne du 7 au 11 janvier en Arabie saoudite et probablement la rencontre contre son ancien club, Monaco, en Ligue des champions le 20 janvier.

Depuis le début de la saison, le no 10 a enchainé les matches avec le Real Madrid, qui se repose sur lui offensivement ces dernières semaines. Le 20 décembre, il a égalé le record de Cristiano Ronaldo (2013) avec un 59e but inscrit en 2025.

LaLiga. Mbappé égalise «CR7» et porte le Real face à Séville

LaLigaMbappé égalise «CR7» et porte le Real face à Séville

