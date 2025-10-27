  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Real Madrid Coup dur pour les Merengues : Carvajal de nouveau sur le billard

ATS

27.10.2025 - 20:48

Dani Carvajal (33 ans) va devoir subir une nouvelle opération du genou droit, a indiqué le Real Madrid. Le latéral était depuis peu de retour dans le groupe madrilène après un mois d'absence pour une blessure à un mollet.

Dani Carvajal contraint à une nouvelle opération du genou droit.
Dani Carvajal contraint à une nouvelle opération du genou droit.
IMAGO/Pressinphoto

Keystone-SDA

27.10.2025, 20:48

27.10.2025, 21:34

«Après les examens réalisés par le service médical du Real Madrid, la présence d'un corps étranger a été diagnostiquée dans le genou droit de notre capitaine Dani Carvajal «, a écrit le Real dans un communiqué. Le latéral droit, victime en 2024 d'une très grave blessure au même genou (rupture du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral externe et du tendon poplité), va subir une arthroscopie.

Tensions au Real Madrid. «Encore moi ? Va te faire…» - La colère de Vinicius envers Xabi Alonso en plein Clasico

Tensions au Real Madrid«Encore moi ? Va te faire…» - La colère de Vinicius envers Xabi Alonso en plein Clasico

Le club espagnol n'a pas précisé la durée d'indisponibilité du sextuple vainqueur de la Ligue des champions. Selon la presse, il pourrait manquer à nouveau plusieurs mois de compétition.

Real Madrid – Barcelona 2-1

Real Madrid – Barcelona 2-1

LALIGA | 10ème journée | Saison 25/26

26.10.2025

Les plus lus

Le corps d'une femme retrouvé dans un appartement zurichois
Dans le quartier Telli à Aarau, c’est le chaos des chariots – Coop passe maintenant à l’action
La Jamaïque se prépare au pire ouragan de son histoire
«Pas très malin» : le cycliste français revient sur sa détention en Russie
Accès à Nicolas Sarkozy refusé à deux députés LFI
Cyberharcèlement de Brigitte Macron: dix personnes jugées à Paris