Dani Carvajal (33 ans) va devoir subir une nouvelle opération du genou droit, a indiqué le Real Madrid. Le latéral était depuis peu de retour dans le groupe madrilène après un mois d'absence pour une blessure à un mollet.

Dani Carvajal contraint à une nouvelle opération du genou droit. IMAGO/Pressinphoto

Keystone-SDA ATS

«Après les examens réalisés par le service médical du Real Madrid, la présence d'un corps étranger a été diagnostiquée dans le genou droit de notre capitaine Dani Carvajal «, a écrit le Real dans un communiqué. Le latéral droit, victime en 2024 d'une très grave blessure au même genou (rupture du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral externe et du tendon poplité), va subir une arthroscopie.

Le club espagnol n'a pas précisé la durée d'indisponibilité du sextuple vainqueur de la Ligue des champions. Selon la presse, il pourrait manquer à nouveau plusieurs mois de compétition.