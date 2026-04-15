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Carnet noir Décès de «l’un des grands symboles» du Real Madrid

ATS

15.4.2026 - 11:46

L'Hispano-Uruguayen José Emilio Santamaria, vainqueur de quatre Coupes d'Europe avec le Real Madrid dans les années 1950 et 1960, et sélectionneur de l'Espagne au Mondial 1982, est mort à l'âge de 96 ans, a annoncé mercredi le club merengue.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

15.04.2026, 11:46

15.04.2026, 11:56

«On se souviendra toujours de Santamaria comme de l'un des grands symboles de notre club», a déclaré le président Florentino Perez. «Aux côtés des Di Stefano, Puskas, Gento ou Kopa», le défenseur natif de Montevideo a évolué dans l'équipe qui «a commencé à construire le mythe du Real Madrid», a poursuivi le dirigeant.

De 1957 à 1966 avec le Real, Santamaria a remporté quatre Coupes d'Europe (1958, 1959, 1960, 1966), une Coupe intercontinentale, six Championnats d'Espagne et une Coupe d'Espagne. Il compte 25 sélections avec l'Uruguay, et 16 avec l'Espagne qu'il a rejoint après sa naturalisation, pour deux participations à une Coupe du monde, en 1954 (avec l'Uruguay) et en 1962 (avec l'Espagne).

Entraîneur de l'Espanyol Barcelone pendant sept saisons à partir de 1971, il a dirigé la sélection de l'Espagne lors du Mondial 1982 organisé à domicile. La Roja avait été éliminée au 2e tour.

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