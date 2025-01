La Fédération espagnole (RFEF) et la Liga ont rejeté la demande du FC Barcelone de réenregistrer Dani Olmo pour la seconde moitié de la saison. L'international pourrait donc signer dans un autre club.

Dani Olmo pourrait signer très bientôt dans un autre club. ats

Keystone-SDA ATS

Selon la presse espagnole, cette situation ouvre la possibilité que Dani Olmo et le jeune Pau Victor, qui a également vu sa demande de nouvelle licence rejetée, puissent signer pour n'importe quelle autre équipe lors de la fenêtre de transfert de janvier. Ils sont virtuellement libérés de leur contrat.

La Commission de suivi, formée par les deux instances organisatrices du football espagnol, «a décidé de ne pas accorder le visa préalable ou la licence définitive demandés par le FC Barcelone pour les joueurs Daniel Olmo Carvajal et Pau Victor Delgado», ont indiqué les entités dans un communiqué commun.

Les Blaugranas, criblés de dettes, avaient fait signer Olmo jusqu'au 31 décembre 2024 avec 80% du salaire du Danois Andreas Christensen, blessé, grâce à une exception. Celle-ci permet aux clubs de remplacer les joueurs absents pendant de longues périodes.

L'éventuel départ libre de l'international espagnol, recruté pour environ 60 millions d'euros l'été dernier, serait un coup dur sportif et financier pour le Barça, actuel troisième de la Liga et deuxième de la phase de poule de la Ligue des champions. Cette saison, le joueur de 26 ans a inscrit cinq buts en championnat et un en C1.