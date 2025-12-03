Décisif mardi dans le choc face à l'Atlético Madrid (3-1), le milieu offensif du FC Barcelone Dani Olmo souffre d'une luxation de l'épaule gauche. Il sera absent au moins un mois, a annoncé le club.

Dani Olmo absent au moins un mois après sa luxation de l’épaule. AP

Keystone-SDA ATS

Auteur du deuxième but de la partie, le champion d'Europe 2024 avec la Roja était mal retombé et avait été remplacé dans la foulée par l'Anglais Marcus Rashford. Le Barça estime dans son communiqué qu'Olmo (27 ans) sera absent au moins «un mois» de compétition, incluant les prochaines rencontres de Liga face au Betis Séville, Osasuna et Villarreal, et de Ligue des champions contre Francfort.

L ́international espagnol est également incertain pour disputer la Supercoupe d'Espagne début janvier en Arabie saoudite. Son absence va pousser l'entraîneur allemand Hansi Flick, déjà privé de Fermin Lopez et Gavi au milieu de terrain, à adapter son onze.