En pleine tempête après les accusations de viol évoquées par la presse suédoise, Kylian Mbappé s'est dit «très heureux» d'avoir été sacré joueur du mois de septembre par les fans du Real Madrid, dans une vidéo diffusée jeudi par son club.

AFP Gregoire Galley

«Je suis très heureux, je veux remercier tous les supporters du Real Madrid, c'est un plaisir d'être élu joueur du mois», déclare en espagnol l'attaquant français dans cette courte vidéo diffusée sur le site du Real.

«Le plus important, c'est que nous ayons gagné beaucoup de matches pendant ce mois (de septembre), et j'espère que nous allons continuer comme ça», poursuit celui qui a inscrit six buts en cinq matches en septembre pour son club.

«Nous avons trois matches très importants la semaine prochaine et nous voulons les gagner tous les trois. L'équipe et moi sommes prêts et j'espère que nous ferons le meilleur pour tout Madrid», conclut-il.

Le Real Madrid affrontera le Celta Vigo à l'extérieur samedi en championnat, avant d'accueillir le Borussia Dortmund mardi en Ligue des Champions, puis d'affronter le Barça à Bernabéu pour le «clasico» dimanche 27 octobre.

Cette récompense pour Kylian Mbappé tombe en pleine tourmente médiatique pour le joueur, dont le nom a été cité lundi par des médias suédois en lien avec une affaire de viol à Stockholm.

Le parquet suédois a annoncé mardi mener une enquête pour viol après le passage de Kylian Mbappé et de son entourage la semaine passée à Stockholm, sans cependant citer de noms. Des médias locaux assurent que la star est au cœur des investigations.