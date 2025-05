Les supporters du Real Madrid ont rendu un vibrant hommage samedi à leurs «légendes» Luka Modric et Carlo Ancelotti lors du succès 2-0 contre la Real Sociedad. Le meneur de jeu croate et le technicien italien vont quitter le club, avec qui ils ont tout gagné.

Luka Modric et Carlo Ancelotti ont fait leurs adieux. AP

Keystone-SDA ATS

Ovationnés par leur public, Modric et Ancelotti, émus aux larmes, ont foulé une dernière fois la pelouse du stade Santiago Bernabéu et pris la parole pour conclure leurs aventures respectives: «C'était un honneur, et un plaisir d'entraîner ce club et cette équipe. (...) C'était une aventure fantastique, merci pour tous ces moments. C'était extraordinaire de partager tout cela avec vous. (...) Jamais je ne pourrais oublier chaque jour passé ici. Je vous aime», a déclaré Ancelotti.

«Le moment que je ne voulais jamais vivre est arrivé. Ce fut un voyage long mais merveilleux. (...) Nous avons tant gagné, nous avons connu des moments fabuleux, mais ma plus grande victoire restera votre affection et votre amour durant toutes ces années», a lancé Modric, entouré de sa femme et de ses trois enfants.