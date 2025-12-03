  1. Clients Privés
LaLiga Des bijoux de Kylian Mbappé donnent de l'air à Xabi Alonso

Clara Francey

3.12.2025

Porté par sa superstar française Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et passeur décisif, le Real Madrid a renoué avec le succès en Liga mercredi en domptant l'Athletic Bilbao à San Mamés (3-0), pour revenir à un point de son éternel rival, le FC Barcelone, toujours leader.

Athletic Club - Real Madrid 0-3

Athletic Club - Real Madrid 0-3

LALIGA | 19ème journée | Saison 25/26

03.12.2025

Agence France-Presse

03.12.2025, 21:08

03.12.2025, 21:20

Le club madrilène (2e, 36 points) reste au contact du Barça (1er, 37 points), champion en titre, qui a remporté mardi (3-1) le choc face à l'Atlético (4e, 31 points) en match avancé de la 19e journée.

LaLiga. Un Barça fébrile mais renversant dans le choc face à l’Atlético

LaLigaUn Barça fébrile mais renversant dans le choc face à l’Atlético

Dos au mur après trois matchs nuls consécutifs en championnat, le géant espagnol a chassé le brouillard qui s'épaississait autour de son entraîneur Xabi Alonso avec une performance collective enfin convaincante.

En grande partie grâce à son homme providentiel Kylian Mbappé, auteur d'un superbe doublé (7e, 59e) et passeur décisif pour son coéquipier en équipe de France Eduardo Camavinga (42e), confortant un peu plus son statut de leader de la Maison Blanche avec ses 24e et 25e réalisations de la saison.

