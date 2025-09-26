Déjà privé de plusieurs joueurs majeurs, le FC Barcelone a annoncé vendredi les blessures de Raphinha et de Joan Garcia. Indisponibles plusieurs semaines, l'attaquant brésilien et le gardien espagnol doivent renoncer au choc face au PSG en Ligue des champions.

🚨🚨 𝗥𝗔𝗣𝗛𝗜𝗡𝗛𝗔 🇧🇷 𝗘𝗧 𝗝𝗢𝗔𝗡 𝗚𝗔𝗥𝗖𝗜𝗔 🇪🇸 𝗦𝗢𝗡𝗧 𝗙𝗢𝗥𝗙𝗔𝗜𝗧𝗦 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔𝗨 𝗣𝗦𝗚 !!! 🤕❌



Le gardien s’est blessé ce matin a l’entraînement.



Ils seront absents jusqu’après la trêve internationale.



🗞️ @gerardromero pic.twitter.com/elm5WCjT27 — Actu Foot (@ActuFoot_) September 26, 2025

Keystone-SDA ATS

Dans deux communiqués distincts, le club catalan a officialisé une blessure musculaire «au biceps fémoral de la cuisse droite» pour Raphinha, sorti touché jeudi à Oviedo (3-1) et absent «environ trois semaines», et une rupture «du ménisque interne du genou gauche» pour Joan Garcia, indisponible entre «quatre et six semaines».

Le portier catalan, recruté cet été pour 25 millions d'euros en provenance de l'Espanyol Barcelone, va devoir subir une arthroscopie, précise le Barça. Les deux joueurs rejoignent le gardien allemand Marc-André ter Stegen et les milieux espagnols Gavi et Fermin Lopez, sur la longue liste de joueurs blessés à l'infirmerie blaugrana.

Cette hécatombe va pousser l'entraîneur Hansi Flick à adapter son onze dimanche contre la Real Sociedad en Liga, puis contre Paris mercredi en Ligue des champions, avec le retour probable de l'expérimenté Wojciech Szczesny dans les buts. Raphinha devrait lui être remplacé numériquement par l'Anglais Marcus Rashford.