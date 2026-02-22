  1. Clients Privés
LaLiga Djibril Sow fait la différence et Séville repart avec les trois points

ATS

22.2.2026 - 16:23

Djibril Sow est en grande forme avec le FC Séville. Le milieu de terrain zurichois a inscrit son quatrième but de la saison lors de la victoire 1-0 à l'extérieur contre Getafe.

Djibril Sow brille et offre la victoire à Séville contre Getafe (archives).
Djibril Sow brille et offre la victoire à Séville contre Getafe (archives).
EPA

Keystone-SDA

22.02.2026, 16:23

Après avoir déjà inscrit le seul but de son équipe lors du match nul 1-1 contre Alaves le week-end dernier, Sow a été l'auteur du but de la victoire à Getafe, grâce à un tir puissant à la 64e. Séville a joué à onze contre dix pendant une bonne heure. Ruben Vargas, le deuxième Suisse de l'équipe andalouse, est toujours blessé.

