Djibril Sow est en grande forme avec le FC Séville. Le milieu de terrain zurichois a inscrit son quatrième but de la saison lors de la victoire 1-0 à l'extérieur contre Getafe.

Djibril Sow brille et offre la victoire à Séville contre Getafe (archives). EPA

Keystone-SDA ATS

Après avoir déjà inscrit le seul but de son équipe lors du match nul 1-1 contre Alaves le week-end dernier, Sow a été l'auteur du but de la victoire à Getafe, grâce à un tir puissant à la 64e. Séville a joué à onze contre dix pendant une bonne heure. Ruben Vargas, le deuxième Suisse de l'équipe andalouse, est toujours blessé.