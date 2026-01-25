  1. Clients Privés
LaLiga Doublé par le Real, le Barça répond avec autorité au Camp Nou

Melchior Cordonier

25.1.2026

Doublé samedi par le Real Madrid, son éternel rival, le FC Barcelone a repris les commandes du championnat espagnol dimanche en décrochant un large succès (3-0) au Camp Nou face au promu Oviedo, grâce notamment à un bijou de Lamine Yamal.

Barcelona – Oviedo 3-0

LALIGA | 21ème journée | Saison 25/26

25.01.2026

Agence France-Presse

25.01.2026, 18:46

Le Barça s'accroche à son trône! Vainqueur sur sa pelouse pour la première fois en 2026, après huit matches disputés à l’extérieur, le champion d'Espagne en titre (1er, 52 points) a conservé la tête de la Liga en reprenant une longueur d’avance sur le Real (2e, 51 points), qui venait de battre Villarreal (2-0).

Les hommes d’Hansi Flick, bousculés en première mi-temps par la lanterne rouge, ont fait la différence en l’espace de cinq minutes en seconde période d’une frappe croisée du droit du champion d’Europe espagnol Dani Olmo (52e, 1-0) et d’un ballon piqué du Brésilien Raphinha (57e, 2-0).

Le prodige catalan Lamine Yamal, discret jusqu'ici, a scellé la victoire des siens d'une superbe reprise acrobatique du gauche (73e, 3-0).

LaLiga. Un doublé de Mbappé pour un Real efficace face à Villarreal

Largement dominateurs, les Blaugranas n'étaient pas parvenus à transformer leur possession stérile en occasions franches dans le premier acte, hormis sur une reprise de volée de Raphinha détournée par le gardien Aaron Escandell (45e+3).

Ils ont même sérieusement tremblé défensivement, notamment face à l'ailier français Haissem Hassan, ex-joueur de Châteauroux, auteur de deux frappes dangereuses du gauche (23e, 40e) et d'un décalage presque décisif pour le Marocain Ilyas Chaira, qui a buté sur le portier catalan Joan Garcia (45e+2).

Battu le week-end dernier par la Real Sociedad (2-1), le club blaugrana a cependant idéalement préparé la semaine cruciale qui l'attend en faisant tourner en fin de match, en vue de la réception de Copenhague mercredi pour décrocher sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L'Atlético de retour sur le podium

Tenu en échec par Galatasaray (1-1) en C1 mercredi, l'Atlético Madrid s'est lui relancé dans l'après-midi avec une victoire solide (3-0) sur sa pelouse du Metropolitano contre Majorque, et retrouve le podium de Liga.

Sans Antoine Griezman, blessé, les Colchoneros (3e, 44 points) se sont imposés sans forcer grâce à un but de renard de l'attaquant norvégien Alexander Sorloth (22e), un but contre son camp du défenseur David Lopez (75e) et un coup de canon tardif de l'ancien Lyonnais Thiago Almada (88e).

Les hommes de Diego Simeone récupèrent la troisième place aux dépens de Villarreal (4e, 41 points), battu (2-0) samedi par le Real, mais qui dispose d'un match en retard à jouer contre Levante en février.

Cette 21e journée se poursuit dimanche dans la soirée avec les rencontres des prétendants à l'Europe, la Real Sociedad (10e, 24 points) contre le Celta Vigo (7e, 32 points), et le déplacement du Betis Séville (6e, 32 points) sur le terrain d'Alavés (18e, 19 points), à Vitoria.

