Le défenseur brésilien du Real Madrid, Eder Militao, souffre d'une blessure à l'adducteur de la jambe droite. Le club madrilène n'a pas fourni de précision sur la durée de son indisponibilité.

Communiqué médical de Militão. — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) November 19, 2025

Keystone-SDA ATS

L'international brésilien, qui est âgé de 27 ans, a été remplacé à la 58e minute du match amical disputé mardi soir par la Selecao face à la Tunisie (1-1) à Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France. Les examens effectués mercredi par les médecins du Real ont révélé qu'il souffrait d'une «blessure musculaire à l'adducteur majeur de la jambe droite», précise le club.

Les médias espagnols évoquent une indisponibilité de l'ordre de deux semaines. Militao ne devrait pas être aligné ce week-end contre Elche en championnat et la semaine prochaine en Ligue des champions contre l'Olympiakos. Avec les absences de longue durée d'Antonio Rüdiger et de David Alaba, l'entraîneur Xabi Alonso ne dispose plus que deux défenseurs centraux de métier, Raúl Asencio et Dean Huijsen.