À trois jours de recevoir Marseille en Ligue des champions, le Real Madrid, réduit à dix dès la 32e minute, a poursuivi son sans-faute en Liga samedi. Le club de la capitale espagnole s'est imposé dans la douleur (2-1) sur la pelouse de la Real Sociedad, grâce à un Kylian Mbappé doublement décisif.

Real Sociedad - Real Madrid 1-2 LALIGA | 4ème journée | Saison 25/26 13.09.2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Buteur (12e, 1-0), puis passeur décisif pour le jeune turc Arda Güler (44e, 2-0) en fin de première période, l'attaquant français a permis au géant madrilène (1er, 12 points) de signer une quatrième victoire en quatre journées, malgré la réduction du score sur pénalty de l'international espagnol Mikel Oyarzabal (56e, 2-1).

En pleine révolution tactique sous les ordres de Xabi Alonso, le Real prend provisoirement trois longueurs d'avance sur son dauphin l'Athletic Bilbao (2e, 9 points), qui reçoit plus tard Alavés (12e, 4 points), et cinq sur son grand rival, le FC Barcelone (5e, 7 points), opposé dimanche à Valence (9e, 4 points).