  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga En souffrance, le Real Madrid s’en remet à Kylian Mbappé

Nicolas Larchevêque

13.9.2025

À trois jours de recevoir Marseille en Ligue des champions, le Real Madrid, réduit à dix dès la 32e minute, a poursuivi son sans-faute en Liga samedi. Le club de la capitale espagnole s'est imposé dans la douleur (2-1) sur la pelouse de la Real Sociedad, grâce à un Kylian Mbappé doublement décisif.

Real Sociedad - Real Madrid 1-2

Real Sociedad - Real Madrid 1-2

LALIGA | 4ème journée | Saison 25/26

13.09.2025

Agence France-Presse

13.09.2025, 18:25

13.09.2025, 18:39

Buteur (12e, 1-0), puis passeur décisif pour le jeune turc Arda Güler (44e, 2-0) en fin de première période, l'attaquant français a permis au géant madrilène (1er, 12 points) de signer une quatrième victoire en quatre journées, malgré la réduction du score sur pénalty de l'international espagnol Mikel Oyarzabal (56e, 2-1).

En pleine révolution tactique sous les ordres de Xabi Alonso, le Real prend provisoirement trois longueurs d'avance sur son dauphin l'Athletic Bilbao (2e, 9 points), qui reçoit plus tard Alavés (12e, 4 points), et cinq sur son grand rival, le FC Barcelone (5e, 7 points), opposé dimanche à Valence (9e, 4 points).

Polémique en Espagne. Lamine Yamal blessé, la Roja s’attire les foudres du Barça

Polémique en EspagneLamine Yamal blessé, la Roja s’attire les foudres du Barça

Les plus lus

Matériel volé, abri de contrôle forcé: rien ne va plus au Mont-Blanc
France: Lecornu revient sur l'épineuse question des jours fériés
Un derby d'Italie complètement dingue pour les débuts d’Akanji !
Le patron de Swatch mise sur l'ironie et critique le Conseil fédéral
657 mètres, 8 ans de travaux: le tunnel des Evouettes enfin inauguré