Encore accroché malgré Mbappé, le Real Madrid cède la tête au Barça

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Encore accroché malgré Mbappé, le Real cède la tête au Barça

Clara Francey

30.11.2025

Malgré un Kylian Mbappé encore buteur, le Real Madrid a enchaîné un troisième match nul consécutif en Liga dimanche à Gérone (1-1), laissant le FC Barcelone, son éternel rival, s'installer en tête du championnat espagnol.

Girona – Real Madrid 1-1

Girona – Real Madrid 1-1

LALIGA | 14ème journée | Saison 25/26

30.11.2025

Agence France-Presse

30.11.2025, 23:09

30.11.2025, 23:24

Douché juste avant la mi-temps par une frappe limpide du milieu marocain Azzedine Ounahi (45e, 1-0), le géant madrilène a égalisé en seconde période sur un pénalty provoqué par le Brésilien Vinicius Junior et transformé par Mbappé (67e, 1-1), sans parvenir à prendre l'avantage ensuite.

Ligue des champions. 42 buts, un quadruplé de Mbappé et un nouveau cauchemar pour Liverpool

Ligue des champions42 buts, un quadruplé de Mbappé et un nouveau cauchemar pour Liverpool

Déjà accroché à Vallecas (0-0), puis Elche (2-2), le Real (2e, 33 points), voit le Barça (1er, 34 points), vainqueur samedi face à Alavés (2-1), reprendre la première place avec une longueur d'avance.

LaLiga. Le Barça se sort du pétrin grâce à ses stars et reprend la tête

LaLigaLe Barça se sort du pétrin grâce à ses stars et reprend la tête

Les plus lus

«C'est affreux que cinq personnes puissent décéder dans un incendie aussi violent»
Un tableau de Rubens longtemps disparu adjugé 2,9 millions d'euros
Encore accroché malgré Mbappé, le Real Madrid cède la tête au Barça
Le fondateur de Dignitas, Ludwig A. Minelli, est décédé peu avant ses 93 ans
Trump s'en prend à Tim Walz, qui questionne sa santé mentale
Alexandra Rosenfeld donne des détails glaçants sur son ex, Jean Imbert