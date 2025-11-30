Encore accroché malgré Mbappé, le Real Madrid cède la tête au Barça

Malgré un Kylian Mbappé encore buteur, le Real Madrid a enchaîné un troisième match nul consécutif en Liga dimanche à Gérone (1-1), laissant le FC Barcelone, son éternel rival, s'installer en tête du championnat espagnol.

Girona – Real Madrid 1-1 LALIGA | 14ème journée | Saison 25/26 30.11.2025

Agence France-Presse Clara Francey

Douché juste avant la mi-temps par une frappe limpide du milieu marocain Azzedine Ounahi (45e, 1-0), le géant madrilène a égalisé en seconde période sur un pénalty provoqué par le Brésilien Vinicius Junior et transformé par Mbappé (67e, 1-1), sans parvenir à prendre l'avantage ensuite.

Déjà accroché à Vallecas (0-0), puis Elche (2-2), le Real (2e, 33 points), voit le Barça (1er, 34 points), vainqueur samedi face à Alavés (2-1), reprendre la première place avec une longueur d'avance.