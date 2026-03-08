Le défenseur suisse Eray Cömert a marqué son deuxième but de la saison. Il a permis à Valence de s'imposer en fin de match face au Deportivo Alavés (3-2), dimanche en Liga espagnole.

Eray Cömert a marqué son deuxième but de la saison. ats

Keystone-SDA ATS

L'international suisse (18 sélection) a égalisé à 2-2 à la 90e, avant que Valence n'arrache les trois points au bout du temps additionnel grâce à un penalty transformé par Hugo Duro (90e+9). Cette victoire sur le fil permet à Valence de remonter au 12e rang du classement et de prendre une marge de sept points sur la place du premier relégable.