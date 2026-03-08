  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Eray Cömert trouve le chemin des filets avec Valence

ATS

8.3.2026 - 23:09

Le défenseur suisse Eray Cömert a marqué son deuxième but de la saison. Il a permis à Valence de s'imposer en fin de match face au Deportivo Alavés (3-2), dimanche en Liga espagnole.

Eray Cömert a marqué son deuxième but de la saison.
Eray Cömert a marqué son deuxième but de la saison.
ats

Keystone-SDA

08.03.2026, 23:09

L'international suisse (18 sélection) a égalisé à 2-2 à la 90e, avant que Valence n'arrache les trois points au bout du temps additionnel grâce à un penalty transformé par Hugo Duro (90e+9). Cette victoire sur le fil permet à Valence de remonter au 12e rang du classement et de prendre une marge de sept points sur la place du premier relégable.

Les plus lus

Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême de la République islamique
Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
Le peuple dit oui à l'imposition individuelle par 54%
Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Junod en tête, mais personne n'est élu au premier tour
Attaques dans le détroit d'Ormuz : le point sur la situation