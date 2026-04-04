L'entraîneur du Real Madrid a appelé vendredi la presse espagnole à tourner la page concernant la blessure au genou gauche qui a éloigné Kylian Mbappé des terrains pendant plusieurs semaines et alimenté les polémiques pendant la trêve internationale.

Les rumeurs autour du genou de Kylian Mbappé ont alimenté les polémiques pendant la trêve internationale. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Un erreur de diagnostic? Non. Comme l'a dit Kylian, cette information est fausse. Laissons le genou de Mbappé derrière nous et profitons de ses buts. Il a marqué avec sa sélection (contre le Brésil), j'espère qu'il va pouvoir revenir à son meilleur niveau et continuer à marquer avec nous aussi», a réagi Arbeloa.

Le capitaine de l'équipe de France avait déjà démenti cette information avant la rencontre amicale face au Brésil, à Foxborough, aux Etats-Unis.

«L'information qui dit qu'on avait ausculté le mauvais genou n'est pas vraie (...) Je suis peut-être responsable indirectement parce que je n'ai pas communiqué et quand tu ne communiques pas sur ce que tu as et sur ce qu'il se passe, ça laisse la porte ouverte à des interprétations», avait-il déclaré.

Interrogé sur les déclarations de Mbappé dans le podcast «The Bridge» de son coéquipier Aurélien Tchouaméni au sujet de son manque de travail défensif, l'entraîneur madrilène a tenu à souligner l'implication de son meilleur buteur.

«Kylian fait preuve d'un dévouement énorme auprès de ses coéquipiers. Il sait exactement ce que je lui demande, à lui comme à tous les joueurs de devant, que ce soit Vinicius Jr ou Brahim Diaz: avoir ce sens du collectif», a affirmé Arbeloa.

«C'est normal que les attaquants défendent moins que les défenseurs, et vice versa. Ce sont eux qui font la différence et qui font gagner des matchs. Mais pour gagner nous avons besoin de l'implication de tous, surtout à ce moment de la saison», a-t-il conclu.

L'ex-latéral droit merengue a également concédé que son équipe, qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (7 et 15 avril) et deuxième de Liga à quatre points du FC Barcelone «n'avait plus de marge d'erreur» dans le sprint final.

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