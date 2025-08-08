  1. Clients Privés
«Disposé» à collaborer Face à l’ouragan de critiques, Ter Stegen joue l’apaisement !

Arthur Rappaz

8.8.2025

Le gardien de but allemand Marc-André ter Stegen, en délicatesse avec le FC Barcelone, s'est dit «pleinement disposé» à collaborer avec le club catalan dans un message posté vendredi sur ses réseaux sociaux.

Agence France-Presse

08.08.2025, 21:03

08.08.2025, 21:07

LaLiga. La guerre est déclarée entre le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen

LaLigaLa guerre est déclarée entre le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen

Le Barça, champion d'Espagne en titre, a ouvert cette semaine une procédure disciplinaire à son encontre et annoncé jeudi qu'il lui retirait le brassard de capitaine.

«Ces dernières semaines, de nombreuses choses ont été dites à mon sujet - certaines entièrement infondées. J'estime par conséquent qu'il est nécessaire d'exprimer ma version des événements avec respect mais aussi clarté», écrit Ter Stegen.

«Procédure disciplinaire ouverte». Brassard retiré, Ter Stegen dans la tourmente au Barça

«Procédure disciplinaire ouverte»Brassard retiré, Ter Stegen dans la tourmente au Barça

Le gardien de but, récemment opéré du dos, ajoute qu'il est «pleinement disposé à collaborer avec la direction du club pour résoudre cette affaire et fournir l'autorisation requise».

Poussé vers la sortie après deux saisons tronquées par de graves blessures, le portier de 33 ans est entré en conflit avec sa direction en refusant que son dossier médical soit communiqué à la Liga pour que celle-ci puisse évaluer la durée de son indisponibilité.

LaLiga. Rechute au Barça : Ter Stegen opéré et absent trois mois

LaLigaRechute au Barça : Ter Stegen opéré et absent trois mois

«Approuvée par le club»

Selon la presse catalane, le club blaugrana comptait utiliser son absence de longue durée pour faire inscrire ses nouvelles recrues en restant dans les clous du fair-play financier qui encadre les clubs professionnels.

LaLiga. Le Barça tient sa première recrue

LaLigaLe Barça tient sa première recrue

Mais le refus du gardien de but, relégué au second plan avec le recrutement cet été du jeune Joan Garcia et la prolongation de l'expérimenté Wojciech Szczesny, rend impossible cette opération.

«La décision de me faire opérer a été prise après consultation avec des professionnels de santé et pleinement approuvée par le club», précise en premier lieu Ter Stegen.

«A la lumière de spéculations»

«De plus, j'ai annoncé publiquement la durée minimale de la convalescence qui me serait nécessaire», ajoute-t-il - dans un précédent message sur Instagram, où il révélait qu'il allait être opéré du dos, le gardien allemand avait évoqué une indisponibilité d'"environ trois mois".

LaLiga. Barcelone reste en exil, le Camp Nou pas encore prêt

LaLigaBarcelone reste en exil, le Camp Nou pas encore prêt

«J'aimerais aussi, à la lumière de certaines spéculations, clarifier que tous les recrutements et prolongations de contrat du club ont été menés à bien avant mon opération et, par conséquent, je ne peux à aucun moment considérer que ma situation malheureuse (...) aurait pu être nécessaire à l'enregistrement (par la Liga) d'autres équipiers», indique-t-il encore.

Toujours dans le rouge financièrement en l'attente de la réouverture provisoire du Camp Nou, son mythique stade encore en travaux, le FC Barcelone, champion d'Espagne, considère que la position de Ter Stegen pourrait lui causer un préjudice sportif et économique.

