Les quatre supporters accusés d'avoir pendu en 2023 en Espagne un mannequin à l'effigie de l'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Junior ont accepté des condamnations allant jusqu'à 22 mois de prison, a-t-on appris lundi de source judiciaire.

Vinicius Jr est régulièrement victime d'attaques de la part de supporters adverses. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

Ces peines, retenues dans le cadre d'un accord de plaider-coupable avec le parquet, doivent désormais être validées par un juge, a précisé cette source. Elles permettront à ces quatre supporters, poursuivis pour déit de haine et menaces, de s'éviter un procès.

Ces membres d'un groupe de supporters ultra de l'Atletico de Madrid ne seront pas incarcérés, la loi espagnole permettant aux personnes condamnées d'échapper à la prison en l'absence de casier judiciaire et pour des peines inférieures à deux ans.

D'après une source du parquet, trois des quatre mis en cause ont accepté une peine de 14 mois de prison. Le quatrième, qui avait publié sur internet l'image du mannequin pendu à un pont dans la banlieue de Madrid, écopera lui d'une peine de 22 mois d'emprisonnement.

Ils ont accepté de signer une «lettre d'excuses adressée à Vinicius Junior, au Real Madrid CF, à LaLiga et à la RFEF (la fédération)», et devront participer à un «programme de formation sur l'égalité de traitement et la non-discrimination», a précisé LaLiga dans un communiqué.

L'accord signé avec le parquet inclut par ailleurs le paiement d'amendes et l'interdiction de s'approcher à moins de 1'000 mètres du joueur brésilien et des stades où se déroulent des compétitions de football pendant plusieurs années, a ajouté LaLiga.

Le mannequin portant un maillot du joueur du Real Madrid avait été retrouvé pendu à un pont le 26 janvier 2023, jour d'un derby entre le Real et l'Atlético Madrid, sous une bannière portant l'inscription «Madrid déteste le Real».

Après cet incident, le Real Madrid avait dénoncé un «acte raciste» et «répugnant» à l'encontre de son attaquant, cible régulière d'attaques racistes, disant espérer que les responsables soient punis.

Ces condamnations s'ajoutent «à plusieurs autres prononcées ces derniers mois pour des insultes racistes contre des joueurs du Real Madrid (...) y compris sur des forums numériques», a rappelé lundi dans un communiqué le Real, qui s'était constitué partie civile aux côtés de son joueur dans cette affaire.