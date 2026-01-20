  1. Clients Privés
FC Barcelone Hansi Flick confirme le départ de Marc-André ter Stegen à Gérone

ATS

20.1.2026 - 18:39

L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a confirmé mardi que le gardien Marc-André ter Stegen allait rejoindre Gérone. L'arrivée de Joan Garcia a poussé l'Allemand à s'en aller pour se relancer en vue de la Coupe du monde 2026.

Ter Stegen quitte le Barça pour rejoindre Gérone.
Ter Stegen quitte le Barça pour rejoindre Gérone.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.01.2026, 18:39

20.01.2026, 18:48

«Ce matin (red: mardi), Marc nous a annoncé qu'il allait à Gérone. C'est un gardien fantastique, mais je pense que c'est la bonne décision pour le futur et pour le club. Je lui souhaite le meilleur», a déclaré Flick en conférence de presse à la veille du match de Ligue des champions face au Slavia Prague.

Ligue des champions. Le Bayern et le Barça sur les rangs, choc au Vélodrome

Ligue des championsLe Bayern et le Barça sur les rangs, choc au Vélodrome

«J'espère que nous pourrons le voir avec l'équipe nationale allemande à la Coupe du monde. Je croise les doigts pour lui, mais je pense qu'il a de bonnes chances d'y être!», a-t-il assuré au sujet du portier de 33 ans, qui n'a disputé que trois matches avec le Barça depuis 2024.

Poussé vers la sortie après deux saisons tronquées par de graves blessures, Ter Stegen, dernier représentant de l'équipe championne d'Europe en 2015 sous les ordres de Luis Enrique, était considéré par Flick comme le troisième gardien de l'effectif, derrière Joan Garcia et le vétéran Wojciech Szczesny (35 ans).

Selon la presse catalane, l'habituel capitaine blaugrana va donc tenter de se relancer à Gérone (11e de Liga), où il doit être prêté jusqu'à la fin de la saison avec l'objectif de retrouver le rythme nécessaire en vue de la Coupe du monde 2026 cet été.

Barré depuis le début de sa carrière par l'immense Manuel Neuer, qui a pris sa retraite internationale après l'Euro 2024, ter Stegen a l'opportunité de disputer sa première grande compétition comme gardien titulaire de la Mannschaft, s'il est apte physiquement.

